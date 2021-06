Higit 30 nasagip mula sa spa, 'home massage' na may 'extra service'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Mahigit 30 babae ang nasagip ng National Bureau of Investigation (NBI) sa magkasunod na operasyon sa mga tagong spa at home massage service na nagsisilbi umanong front ng prostitusyon.

Pinasok ng NBI special action unit (SAU) ang isang bahay sa Scout Chuatoco, Quezon City. Nakita sa loob ang itinayong reception area kung saan ipinapakilala ang mga babae.

Matatagpuan din doon ng mga kuwarto kung saan sila dinadala kasama ang mga kliyente. Ikinagulat nila ang dami ng mga kliyenteng tumatangkilik.

"Almost 30 na victims. Yung daily sheet nila, lumalabas na 80 to 94 clients per day despite the pandemic situation sa Manila," sabi ni Kristine dela Cruz, executive officer ng NBI-SAU.

Kuwento ng mga biktimang babae, wala silang ibang mapasukang trabaho mula nang magkapandemya kaya tinanggap nila ang alok kahit ilegal.

"Nung nakausap namin sila, galing sa clubs sila sa Quezon Avenue na nagsara. Naghanap sila ng paraan para kumita at dito sila napunta," ani Dela Cruz.

Samantala, sa isang entrapment operation naman sa Las Piñas, ni-rescue ng NBI anti-human trafficking division ang mga babae sa isang motel.

Pinapalabas nilang lehitimo silang masahista sa social media, pero nag-aalok pala ng "extra service".

"Pareho silang high-risk dahil hindi nila alam na puwede silang [mahawa ng] COVID-19 pati sa STD," ani NBI-AHTRAD chief Janet Francisco.

Dinala na sa DSWD ang mga nireskyung babae.

Kinasuhan naman ng human trafficking ang mga nahuling bugaw at operator ng naturang spa.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News