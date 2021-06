Pagdating ng COVID-19 vaccines ng Moderna naurong sa Hunyo 27: Galvez

Nakatakdang dumating sa Pilipinas ang unang batch ng COVID-19 vaccine na gawa ng Moderna sa Linggo, Hunyo 27, sabi ngayong Lunes ni vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Ayon kay Galvez, 250,000 dose muna ang ide-deliver sa 20 milyong dose na in-order ng gobyerno at pribadong sektor sa Moderna.

Unang inasahan ang dating ng Moderna vaccine shipment noong Hunyo 21 at Hunyo 25 pero dahil sa mga isyu sa transportasyon at logistics ng mga bakuna, naantala ito.

"I believe sa June 27. It’s already sure," ani Galvez.

"After the break-in ng Moderna, it is expected next month wala na tayong delay," ani Galvez.

Mapapaaga naman umano ang pagkumpleto ng mga bakuna ng Sinovac na binili ng Pilipinas.

Ayon kay Galvez, sa halip na Nobyembre, maide-deliver na sa Pilipinas hanggang Setyembre ang nasa higit 20 milyong dose ng Sinovac vaccines.

"They have agreed that they will ramp up their deliveries... we will receive more these coming months. At the same time, they are very willing to negotiate for additional volumes," ani Galvez.

Sa Huwebes, Hunyo 24, may parating ulit na 1.5 milyong dose ng COVID-19 vaccines.

Ayon kay Galvez, linggo-linggo ang magiging delivery ng bakuna mula sa naturang Chinese manufacturer.

May 150,000 doses din ng Sputnik V Component 2 ang nine-negotiate ngayon ng gobyerno para mai-deliver sa Pilipinas ngayong Hunyo, sabi ng opisyal.

Isang milyong dose ng Sputnik V vaccine ang inaasahang makuha ng Pilipinas ngayong buwan pero 100,000 doses pa lang ang dumarating.

"The Sputnik and the Russian Development Investment Fund is supporting a lot of countries. 60 of them… Kami ang 52nd na nag-close ng negotiation," paliwanag ni Galvez.

Bandang kalagitnaan naman ng third quarter inaasahang magsisimulang dumating sa bansa ang mga bakunang gawa ng Pfizer na binili ng gobyerno.

Nagkasundo kamakailan ang Pilipinas at Pfizer para sa pagbili ng bansa ng 40 milyong COVID vaccine doses.

Posibleng may 1 milyong dose ng COVID-19 vaccines ng AstraZeneca rin ang matanggap ng Pilipinas mula Japan, ani Galvez.

Nakipagpulong naman si Galvez nitong Lunes sa mga eksperto ng COVID-19 vaccination mula Israel.

Ayon kay Galvez, bibisitahin ng mga eksperto ang cold chain facilities at vaccination sites sa Pilipinas, at ibabahagi nila ang best practices sa pag-rollout ng bakuna sa Israel.

Target ng Pilipinas mabakunahan ang nasa 58 milyon ng populasyon bago matapos ang taon. Sa huling tala, umabot na sa 8.4 milyong dose ng bakuna ang na-administer sa bansa.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC