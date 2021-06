2 top drug suspects, timbog sa buy-bust sa Panabo City

Arestado sa drug buy-bust operation ng Panabo City Police, Davao del Norte Provincial Police, at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) XI ang dalawang lalaki na kinilalang high-value target drug personalities.

Timbog sina Leo Maiso Castro, 34, at Roldan Escuadro Morera, 32, Biyernes ng hapon sa Purok Via Vida, Barangay Datu Abdul, Panabo City, Davao del Norte.

Ayon sa PDEA XI, si Castro ay top 6 habang si Morera ay top 7 sa city target drug list ng mga awtoridad.

Nakumpiska mula sa kanila ang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P83,000.

Sinampahan ang dalawa ng kasong paglabag sa section 5 (Sale of Dangerous Drugs), at Section 11 (Possession of Dangerous Drugs) ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

- ulat ni Hernel Tocmo