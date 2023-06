Seguridad para sa FIBA, SONA, halalan pinaghahandaan

San Juan City Mayor Francis Zamora (middle) welcomes Health Department Secretary Francsisco Duque III and National Task Force against COVID19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon during the COVID19 vaccine inoculation at the San Juan Arena on March 30, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File.

MAYNILA — Ang seguridad ng FIBA World Cup, barangay at Sangguniang Kabataan elections at State of the Nation Address (SONA) ang ilan sa pinag-usapan sa second quarter full meeting ng Regional Peace and Order Council (RPOC) ng National Capital Region ngayong Martes.

Ayon kay RPOC Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora, kailangang pag-usapan kung paano mapapanatiling ligtas ang mga dayuhang pupunta sa bansa lalo na ang mga NBA players na kasali sa World Cup.

Inaasahan kasing lilibot din ang mga ito sa Metro Manila habang nananatili sa bansa.

Bukod sa FIBA, host din ang Metro Manila sa Palarong Pambasa na idaraos sa Marikina.

Pinag-usapan din ang paghahanda sa barangay at SK election. Dahil sa dami ng barangay at kandidato sa Maynila pinag-usapan din ang seguridad sa pagdarausan nito at ang seguridad ng mga kandidato.

“Dapat ngayon pa lamang pinaghahandaan na po sapagkat ito po ay magiging nationwide, dito sa siyempre sa Metro Manila napakarami nating barangays,” dagdag ni Zamora.

Patuloy naman umano ang pag-uusap ng National Capital Region Police Office at Commission on Elections para dito.

Ayon kay PMGen. Edgar Alan Okubo, posible pang mabago ang security setup ng NCRPO dahil gagamitin ding voting venue ang ilang malls sa NCR. Dagdag pa na may gagamit ng voting counting machines at manual voting.

“Once makuha namin exact location ng malls na 'yan, mag-reorganize na kami ng mga personnel namin to be deployed sa mga areas, precincts na [magiging venue] ng barangay and SK elections,” ani Okubo.

Kasama rin sa pinag-usapan ang SONA sa Hulyo.

Sa ngayon, nasa heightened alert ang NCRPO pero wala naman umano silang namo-monitor na banta sa seguridad.

Patuloy naman ang threat assessment sa mga kandidato.

“So far wala naman, although we completed na yung tinatawag namin background investigation sa kanila, likewise pagcheck sa kanilang security matters. Wala naman, although may mga previous reports na nangyari. We are trying to consolidate that and tignan kung valid pa yung insidente noong mga nakaraang election concerning the involvement ng mga barangay officials," dagdag ni Okubo.

Isa rin sa agenda ang pagsasaayos ng sistema sa enlistment sa mga reservist.

Ayon kay Zamora makakatulong ang mga ito sa pagtama ng "The Big One."

