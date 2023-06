PNP: Higit 8,000 baril na may pasong lisensiya, pagmamay-ari ng mga politiko

Hinihikayat ng Philippine National Police (PNP) - Civil Security Group (CSG) ang mga politikong may pasong lisensiya ng baril na magrenew na.

Batay sa datos ng PNP-CSG, sa 30,068 registered firearms ng mga elected official, 8,313 dito ay expired na ang lisensiya ng baril.

Nasa 50 porsiyento mula sa nasabing bilang ang pagmamay-ari umano ng mga barangay official, ayon kay PNP-CSG Director P/BGen. Benjamin Silo Jr.

Pinakamarami ito sa Region 4A at sinundan naman ng Metro Manila at Region 3.

"What we did in CSG, we provide extra special effort to encourage these people, elected officials to renew their expired licenses. Elected official 'yan from the national up to barangay. Our safe estimate is siguro mga 50 percent diyan are from barangay officials," ani Silo.

Giit ng opisyal, hindi naman nakakaalarma ang bilang pero mariing hinihikayat nila ang mga elected official na dapat aniyang magsilbi sanang modelo sa publiko sa regular na pagrerenew ng lisensiya ng kanilang baril.

"Aside from our internal efforts to encourage them to renew their firearms, we will be coordinating with barangay affairs of [Department of the Interior and Local Governance] for us to help na ma-encourage yung mga barangay officials na i-renew nila 'yung lisensya especially so na nalalapit na ang barangay at SK elections," ani Silo.

"Likewise, we will be providing the Comelec with the same copies para mai-remind din 'yung mga barangay officials natin na again i-renew nila on time yung mga napaso nilang lisensya," dagdag niya.

Posible rin umanong mangyari sa mga pulitiko na hindi nagre-renew ng lisensiya ng kanilang baril ang nangyari kay Mabini, Batangas Mayor Nilo Villanueva at sa dalawa nitong kapatid na naaresto noong Hunyo 17 dahil sa iligal umanong pag-iingat ng mga baril at pampasabog sa kanilang mga bahay.

"Nakasaad naman sa batas 'yan. Once you violated provisions of RA 10591, the different law enforcement entities can go to court, secure [search warrant] and apply the same," ani Silo.

Batay rin sa datos ng PNP-CSG, mula sa kabuuang bilang na 539,000 firearms, 19,000 na unrenewed licenses nito ay pagmamay-ari ng pulis at military personnel.

Nakikipag-ugnayan na ang PNP-CSG sa iba't ibang units hinggil sa pagpapaalala sa mga nasabing pulis at military personnel sa pagre-renew ng kanilang lisensiya ng baril.

"We would like to assure you na maganda ang mood ng mga direct superiors nila na encourage 'yung mga tauhan na military and PNP to include 'yung mga other LEAs (law enforcement agencies) na sumunod sa mga provision ng batas,” ayon kay Silo.

Samantala, dalawang linggo na ang nakalipas nang simulang buksan ang one-stop-shop ng PNP-CSG sa Camp Crame sa Quezon City at nasa 240 pa lang na gun owners ang nag-renew ng kanilang lisensiya dito.