PANOORIN: UAP Dubai Design Awards Ceremony

DUBAI - Ginanap sa Sofitel Dubai-The Obelisk ang United Architect of the Philippines (UAP) Dubai Design Awards Ceremony 2023 kamakailan.

Inorganisa ng UAP Dubai sa pamumuno ni Christian Vasquez ang awarding. May 14 na awards ang iginawad at isa na rito ang kaunaunahang Lifetime Achievement Award 2023 na binigay kay Architect Felino Palafox, Jr.; Global Filipino Architect of the Year, Patrick Soriano, at iba pang kategorya na nilahukan ng 156 entries mula sa iba’t ibang sulok ng mundo.

