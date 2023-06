THE HAGUE - Mainit na tinanggap ni Amb. J. Eduardo Malaya, Philippine Embassy The Hague at Dr. Rena Cristina Coa-Malaya ang mga kinatawan ng iba-ibang embahada, foreign ministry, at international organisations sa The Netherlands para sa 125th Philippine Independence Day diplomatic corps reception.

Itinampok ang musical performances dito ng Pinoy cellist na si Miko Pablo kasama ang gitaristang si Ana Santisteban, at Pinoy singers na sina Cristina Barabat at Jemarie de Villa. Inihanda at pinakilala naman ng Pinoy celebrity chefs na sina Rolando and Jacquiline Laudico ang napakasarap na Filipino cuisine sa mga bisita.

