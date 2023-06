Pagbabakuna gamit ang bivalent COVID vaccines, umarangkada na

A health worker administers COVID-19 vaccine shot to a resident of Bangkal, Makati on August 18, 2022. 📷: George Calvelo, ABS-CBN News/file

BATANGAS CITY — Umarangkada na ang pagbabakuna ng ikatlong booster para sa COVID-19 gamit ang bivalent vaccines.

Unang isinagawa ang pagtuturok ng bivalent vaccines sa Batangas Medical Center, kung saan ang unang nakatanggap ng bakuna ay si Dr. Ramoncito Magnaye, ang medical center chief ng nasabing ospital.

“Ito po ang pang limang vaccination ko na tinatawag nating third booster dose. I am the first Batangueño noong unang una po na first dose, even sa second dose, even the booster, at awa naman po ng Diyos never po ako nagka-COVID, and now I want to continue the protection sa sarili ko pati mga kasamahan ko sa opisina at pamilya ko," ani Magnaye.

Aabot sa 1,200 doses ang dumating na bivalent vaccines sa nasabing pagamutan.

Ayon kay Magnaye, nasa 600 ang mga doktor at nurse habang nasa 1,600 naman ang mga admin staff na kailangang mabigyan ng bivalent vaccines.

Sinabi naman ni Department of Health (DOH)-Calabarzon Regional Director Dr. Ariel Valencia na nasa 52,740 ang bivalent vaccines na inisyal na alokasyon sa buong Region 4A.

Pero sa tala ng DOH-Calabarzon, umaabot sa 244,000 ang target na mabigyan ng bivalent vaccines sa naturang rehiyon, at 45,884 dito ay para sa Batangas Province.

“Ang bivalent kasi, it covers 'yung mga variants na lumalabas na nakikita natin na mas marami sa atin. Base sa guidelines, kailangan matapos mo 'yung two booster shots bago itong third booster. Kung 'yan ay nakatuon sa variant na lumabas, 'yan ang epektibo doon kasi 'yan ang basehan noong ginawa ang bakuna,” ani Valencia.

Sinabi naman ni Magnaye na nasa 16 na lamang ang kanilang mga pasyente sa Batangas Medical Center na may COVID-19.

“Siguro kalahati ng mga naaadmit sa amin ay wala pang bakuna or kulang po. Hindi naman po sila naaadmit dahil sa COVID... ito ay dahil sila ay nanganak o naaksidente pero kapag tinetesting namin ay nagpa-positive,” ani Magnaye.

Ang Batangas ang unang nagturok ng bivalent vaccines sa buong Pilipinas at bahagi ito ng 390,000 bivalent vaccines na donasyon ng Lithuanian government.