Commuters ride the MRT-3 at the North Avenue Station in Quezon City on July 7, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/file

MAYNILA -- Ikinakasa na ng pamunuan ng MRT-3 ang petisyon para sa taas-pasahe sa naturang linya ng tren.

Inaasahang maihahain ito sa Department of Transportation (DOTr) sa loob ng dalawang linggo.

Tulad sa LRT-1 at LRT-2, P2.29 din ang planong hilingin na dagdag sa MRT-3 boarding fee at P0.21 na dagdag naman kada kilometro.

Kung maaaprubahan ang hiling na ito, aakyat ang minimum na pasahe sa MRT-3 sa P17 pesos mula sa kasalukuyang P13, habang ang end-to-end trip ay aakyat sa P34 mula sa kasalukuyang P28.

“We will just be refiling our previous petition. Kasi noong nagdesisyon ang DOTr’s rail regulatory unit, may nakita pong defect sa aming filing, that’s why the petition was dismissed,” sabi ni MRT-3 Director for Operations Oscar Bongon.

“Based on comparative data, actually mas mura pa po ang MRT 3… Ang maximum fare ng bus sa ngayon ay P45. Kami po, kung maaaprubahan ay P34 lang ‘yung end to end namin,” dagdag niya.

Paliwanag ng opisyal, walong taon na mula noong huling taas-pasahe sa MRT-3. Umakyat na ang mga gastusin sa pag-operate nito sa P9.8 billion noong 2022 mula P9.5 billion noong 2015.

Pero bumaba ang bilang ng mga sumasakay sa 98 million noong nakaraang taon mula 118 million noong 2015. Kaya pati ang kita, halos nangalahati mula sa P2.3 billion noong 2015, naging P1.2 billion noong 2022.

Dahil dito, ang subsidiya ng gobyerno ay umakyat sa average na P87 kada pasahero mula sa P61 noong 2015.

“Halimbawa, maka-generate tayo dahil dito sa fare adjustment, ang projection po namin, instead of P1 billion in a year, we will be collecting P2 billion... Mababawasan din ang subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, pag mataas ang ating collection. Tinitingnan natin 'yung standardized na pasahe. Especially itong line 1, line 2 at line 3. Mayroon tayong common na sinusunod na taripa,” sabi ni Bongon

Pero ngayon palang, may mga umaalma na rito, kabilang ang grupong Bayan, at si Camarines Sur 2nd District Representative Lray Villafuerte.

Umapela rin si Villafuerte na ipagpaliban ang pagpapatupad ng taas-pasahe sa LRT 1 at 2 na nakatakdang magsimula sa Agosto 2, dahil hindi pa aniya nakababangon ang maraming commuter mula sa epekto ng mas mabilis na inflation.

“I am making an 11th-hour appeal for the deferment of the planned fare adjustments by the three train lines in Metro Manila as ordinary commuters continue to reel from the persistent elevated inflation brought about primarily by high oil and food prices,” sabi niya sa isang pahayag.

Sinabi naman ng Bayan na gagawin nito lahat ng pwedeng legal na hakbang para hindi matuloy ang pagpapatupad ng taas-pasahe sa mga tren, kabilang ang pag-apela sa Office of the President.

Dinepensahan naman ng DOTr ang desisyon nito.

“Isang kritikal na konsiderasyon sa pag-apruba ng fare adjustment ay ang pagtaas ng halaga ng pagpapatakbo ng linya ng ating tren sa nakaraang walong taon bunsod sa pagtaas ng singil sa kuryente at tubig, pagtaas ng halaga ng importasyon ng mga equipment at spare parts, at pagtaas din ng sahod ng mga railway personnel... Huling taas pasahe January 2015 pa. Ito ay eight years ago pa,” sabi ni DOTr Asec. Jorjette Aquino.

Giit pa ng ahensiya, dumaan sa proseso ang desisyon nito kaugnay ng taas-singil sa LRT 1 at 2, nagkaroon ng konsultasyon, at gagamitin din ang malilikom na dagdag na pondo para mapabuti ang serbisyo sa mga linya ng tren.



