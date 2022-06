Rekomendasyon na booster shot para sa mga bata, pinirmahan na ni Duque

MAYNILA - Pirmado na ni Health Secretary Francisco Duque III ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council kaugnay ng pagbabakuna ng unang booster sa mga batang 12 hanggang 17 taong gulang na fully vaccinated kontra COVID-19.

Inaasahang mailalabas ng Department of Health (DOH) ang guidelines para rito ngayong Lunes, ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Base sa amended emergency use authorization na inilabas ng Food and Drug Administration noong June 14, pinapayagang maibakuna ang Pfizer COVID-19 vaccine bilang booster sa mge edad 12 pataas, makalipas ang hindi bababa sa anim na buwan pagkatapos ng ikalawang dose.

Giit ni infectious disease specialist Dr. Edsel Salvaña, mahalaga ang booster shot para mapataas ang proteksyon laban sa lubhang nakahahawang Omicron variant ng COVID-19, pati subvariants nito. Kaya payo niya sa mga magulang, pabakunahan ng booster ang mga anak na kwalipikado, kapag nagsimula na ang rollout para sa mga batang may edad 12 hanggang 17.

"Klaro naman ang evidence, lalung lalu na Omicron talaga ‘yung umiikot ngayon. ‘Yung two doses is simply not enough anymore to significantly decrease the risk of COVID, lalung lalu na yung paghawa ng COVID. ‘Yung sa severe po kasi, bagamat nananatiling mataas ‘yung antas ng protection against severe, hindi siya kasing ganda compared to other variants of concern. For Omicron talaga, essential yung ating 1st booster," sabi ni Salvaña.

Halos 9.5 milyong batang edad 12 hanggang 17 ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Bahagi sila ng kabuuang 70 million fully vaccinated individuals sa bansa.

“This is our parting gift to the next administration. We hope that our new leaders will also prioritize our vaccination program and continue to build an immunity wall among our people,” sabi ni National Task Force against COVID-19 Chief Implementer Sec. Carlito Galvez Jr. sa isang pahayag.

Nasa 14.7 million adults naman ang may unang booster shot, habang higit 664,000 ang may ikalawang booster.

Muling nagpaalala si Salvaña na sa ngayon, hindi pa inirerekomenda ang ikalawang booster sa general population, at mas mainam na mag-antay ang naturang grupo ng mga bagong bakuna na tuma-target mismo sa omicron.

Paliwanag niya, ‘di tulad ng vulnerable populations na malaki ang benepisyo kapag nabakunahan ng ikalawang booster, wala pa aniyang sapat na pag-aaral na nagpapakitang malaki rin ang benepisyo ng 2nd booster para sa general population.

“Kinakailangan po natin ng basehan na ibigay ang isang gamot, na mayroon siyang epekto if we are going to risk the side effects. It really should not be a reason to give something just because it’s expiring. Paano kung walang efficacy, tapos ang nakuha mo lang ‘yung side effect? Then you are causing harm. It is not that simple,” sabi ni Salvaña.

