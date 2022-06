QC naglunsad ng digital hub para sa pagpaparehistro ng negosyo

Nagpapa-manicure ang isang tindera habang naghihintay ng mga. kustomer sa Dapitan Arcade sa Quezon City, Disyembre 11, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File



MAYNILA — Inilunsad ngayong Lunes ng Quezon City local government ang Philippine Business Hub (PBH), isang digital platform para sa pagpaparehistro ng mga negosyo sa bansa.

Sabi ni Mayor Joy Belmonte at ng Anti-Red Tape Authority, layon ng pagbubukas ng business hub, na dating Central Business Portal, na i-localize ang programa para mas matugunan ang pangangailangan ng mga negosyante.

Inilunsad din ang bagong hitsura para sa website.

Sa pamamagitan nito, mapapabilis ang pagpaparehistro ng mga negosyo. Mula 33 araw at 13 steps, hanggang 7 araw lamang na may isang step para magawa ito.

“We fully automated our business tax assessment and payment system, transforming the process into an end-to-end transaction between the city government and our tax payers. Wala nang fixer," ani Belmonte.

Ginawa ito sa hangaring hikayatin ang mas maraming korporasyon at ahensya ng gobyerno na gamitin ang nasabing portal.