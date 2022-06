Nagbigay ng talumpati si Sen. Francis Pangilinan sa inagurasyon ng Leni-Kiko Volunteer Center sa Katipunan Avenue, Quezon City, Nobyembre 27, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Babalik sa pagsasaka si outgoing Sen. Francis Pangilinan.

Ito ang sinabi ng senador ngayong malapit na siyang maging isang ordinaryong mamamayan, matapos matalo sa pagtakbo pagkabise presidente sa nakaraang halalan.

Aniya, naghahanda na siya at sa katunayan ay nag-aalsa balutan na siya sa Senado.

“Focus na tayo sa transitioning to private citizen. Nag-aalsa balutan na sa Senado at moving up, ika nga, ready to embrace yung ating life as private citizen,” sabi ni Pangilinan, Lunes.

Tutulong din aniya siya sa bubuuing Angat Buhay Foundation ni outgoing Vice President Leni Robredo, partikular sa livelihood programs.

Inilarawan naman ni Pangilinan ang kaniyang kampanya sa pagkabise presidente bilang isang “amazing journey.” Wala rin aniya siyang pagsisisi sa pagtakbo sa Halalan 2022 kasama si Robredo.

“No regrets, we were ready in the outcome, anumang resulta dahil alam natin from day 1 late na desisyon. Pero nilaban pa rin namin, no regrets," dagdag ni Pangilinan.

Sinabi rin ni Pangilinan na isang opsyon ang muling pagtakbo sa pagkasenador matapos ang 3 taon.

Hindi na siya nagbigay ng pahayag sa panunumpa ni Vice President-elect Sara Duterte nitong Linggo.

