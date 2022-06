Napaslang na Filipino lawyer sa US, posibleng maging organ donor

MAYNILA - Napagdesisyunan ng pamilya ng napaslang na abogadong si John Albert Laylo na i-donate ang kanyang internal organs.

Ayon kay Althea, kapatid ng abogado, alam nila na ito umano ang magpapasaya kay Atty. John.

Kaya naman naghahanap na sila ng pasyenteng posibleng mag-match sa kidney, gall bladder at lungs ng kapatid.

"We knew that was what he wanted. My kuya dedicated his life to help, It was only natural for him to do that," dagdag ni Althea.

Pumanaw sa edad na 35 anyos si Atty. John matapos magtamo ng tama ng baril sa ulo nitong Sabado sa Philadelphia, USA.

Nadala pa sa pagamutan ang abogado subalit bandang 10:30 ng umaga nitong June 19 sa Amerika ay idineklara na siyang patay.

Sa Facebook post naman ni Leah Laylo, ina ni Atty. John, nagpasalamat ito sa 35 taon na kapiling ang anak.

"I’m beyond grateful for having a good, smart, generous, loving, caring son these are the adjectives I can think of now. I’m lost of words!"

Magkasama ang mag-ina nang biglang pagbabarilin ang sasakyan nila.

Patungo sana ng Chicago ang dalawa upang bisitahin ang puntod ng lolo ni Atty. John.

‘Anak thank you so much for everything! You know we love you so much and I did what I can to protect you in that incident but I know you understand why I need to protect my self as well. I have a purpose! I can’t feel the physical pain due to shrapnel. What I feel is the pain that you left me, us your family!’

Let us continue to pray for our kababayan John Laylo and his mother, Leah, who are victims of a random shooting incident in Philadelphia on Saturday. @PHinNewYork calls on @PhillyPolice to do everything to bring perpetrator to justice. @teddyboylocsin @susanople @PhillyCrimeUpd pic.twitter.com/X7arlLTnHC — Elmer G Cato (@elmer_cato) June 19, 2022

Samantala, siniguro naman ni Elmer Cato, Philippine Consul General sa New York, na puspusan na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philadelphia police upang agad matunton ang salarin sa pamamaril.

Bumisita lamang si Atty. Laylo sa kanyang mga kamag-anak sa Amerika at pabalik na sana ng Pilipinas sa susunod na buwan, Hulyo 2.

Nakatakdang iuwi ang mga labi ng abogado sa susunod na linggo.