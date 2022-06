Nagsanay ang mga kawani ng Manila Police District ngayong Hunyo 20, 2022 bilang paghahanda sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr sa darating na Hunyo 30. Jeck Batallones, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagsagawa ng simulation exercises ang Manila Police District (MPD) ngayong Lunes bilang paghahanda sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa katapusan ng buwan.

Isinara ang ilang kalye sa lungsod ng Maynila para sa ginawang pagsasanay.

Kabilang sa eksena sa simulation exercise ay kung paano tutugon ang mga pulis kapag may dumating na mga magpo-protesta at ano ang gagawin kapag may sugatan na pulis.

Kasama rin sa pagsasanay ang paggamit ng mga robot ng bomb squad sa pagresponde sa mga bomb threat.

Ayon sa MPD, ilang simulation exercises pa ang kanilang isasagawa at inabisuhan ang publiko na silipin ang official Facebook page nila kaugnay sa mga road closures.

Sabi ng tagapagsalita ng MPD na si P/Maj. Philip Ines, nasa 4,000 pulis-Maynila ang inaasahang ide-deploy para sa inagurasyon ni Marcos.

"Meron tayo higit 4,000 na deployable MPD personnel alone, hindi pa kasama ang regional at national HQ. Siguro, more or less, meron tayo mga 7,000 na magagamit na mga pulis para sa seguridad na ito," ani Ines.

Sa National Museum sa Maynila nakatakdang manumpa si Marcos bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas.

