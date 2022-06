Ilang pasahero ng nabalahaw na eroplano sa NAIA, hindi namalayang nagkaaberya

Nakalabas na rin ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang halos 400 pasahero ng Saudia flight SV862 na nabalahaw sa taxiway ng paliparan paglapag nito Lunes ng hapon.

Naghintay pa nang higit 2 oras sa arrival area ng terminal ang mga pasahero ng eroplano para mailabas ang kanilang mga bagahe.

Lovely Timcang & Junalyn Malacad, domestic helpers who are returning to the Philippines for good, said they did not notice anything had gone wrong when their plane landed. They are only thankful to have arrived home safely. pic.twitter.com/VQyeuaIkLe