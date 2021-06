Visayas, Mindanao tatanggap ng 55 pct ng mga bagong dating na bakuna: DOH

Dumating noong Hunyo 17, 2021 sa Pilipinas ang 1.5 milyong dagdag na dose ng Sinovac vaccines. PCOO-OGMPA

Higit kalahati ng mga bagong dating na bakuna kontra COVID-19 ang nakatakdang ipamahagi sa Visayas at Mindanao, na ngayo'y nakakaranas ng pagsipa ng mga kaso ng sakit, sabi ng Department of Health (DOH).

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, 55 porsiyento ng mga bagong dating na bakuna ang ibibigay sa Visayas at Mindanao.

Nabibigyan naman ng alokasyon ng bakuna ang mga lugar na may matataas na kaso ng COVID-19 sa Visayas at Mindanao pero pinakatinututukan pa rin ang NCR (National Capital Region) Plus 8, ani Vergeire.

"We had been deploying more vaccines in Visayas and Mindanao areas for these past 2 weeks at ito naman po ay naibigay talaga doon sa mga areas na matataas ang kaso," ani Vergeire.

Ang NCR Plus 8 ay binubuo ng Metro Manila (NCR), Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, at Rizal.

Nitong umaga ng Linggo, umapela si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ng dagdag na alokasyon ng bakuna dahil halos 2 porsiyento pa lang ng 500,000 populasyon ng lungsod ang naturukan laban sa sakit.

"If we do not have enough, then we do not give protection," ani Treñas, na idinaning din ang kakulangan ng health workers, gamot at hospital equipment ng lungsod.

Nauna na ring sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez na dadagdagan ang COVID-19 vaccines na ipapadala sa mga lugar na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Visayas at Mindanao.

Kamakailan, nakaranas ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 ang ilang lugar sa labas ng NCR Plus.

Sa Eastern Visayas, naitala ngayong Linggo ang 712 dagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa isang araw mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Sa pinakabagong ulat ng OCTA Research Group, nakita rin ang pagtaas ng mga kaso sa Valencia, Bukidnon; Cebu City; Davao City, at Polomolok, South Cotabato.

Bukod sa Iloilo, puno rin ang intensive care unit (ICU) sa Koronadal, South Cotabato at Bacoor, Cavite.

Malapit na ring magaya dito ang mga ICU sa Davao City, Tuguegarao, at Cotabato City.

Tingin naman ni Philippine Red Cross consultant Michael Tee na posibleng kulang ang COVID-19 testing kaya dumarami ang kaso sa ibang bahagi ng bansa.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News