Pilipinas, Pfizer nagkasundo para sa pagbili ng 40 milyong dose ng COVID-19 vaccine

Lumagda ng kasunduan ang Pilipinas at Pfizer para sa pagbili ng bansa ng 40 milyong dose ng COVID-19 vaccine ng kompanya, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez.

Ayon kay Galvez, ito ang pinakamalaking vaccine procurement ng bansa ngayong taon.

Inaasahang darating ang mga bakuna simula Agosto at ipapamahagi ang mga ito sa lahat ng mga rehiyon, ani Galvez.

Inabisuhan ni Galvez ang mga local government unit na maghanda lalo't nasa -60 hanggang -80 degrees Celsius ang temperature requirement ng Pfizer vaccines.

Dahil sa supply agreement, umaabot na sa 113 milyong dose ng iba't ibang brand ng COVID-19 vaccine ang na-secure ng bansa.

Nasa 44 milyong dose din ng bakuna ang ipinangako ng COVAX Facility na ibibigay sa Pilipinas ngayong taon.

Patuloy pa rin ang negosasyon ng pamahalaan sa pag-procure ng 16 milyon dose ng mga bakuna ng Novavax at Johnson and Johnson.

Samantala, sinimulan ngayong Linggo sa Valenzuela City ang pagbabakuna sa A5 priority group o mga mahihirap gamit ang Pfizer vaccines.

Nasa 51,000 ang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Valenzuela na kasama sa A5 pero ang iba sa kanila'y naturukan na dahil senior citizen o may sakit.

Target ng lungsod na makapagbakuna ng hanggang 800 indigent residents kada araw.

"Marami sa 4Ps ang hindi techie... We have staff going around, teaching them how to download," sabi ni Dorothy Evangelista, head ng city social welfare office sa Valenzuela.

Target ng Pilipinas maturukan ang 58 milyon ng populasyon bago matapos ang taon.

Hanggang noong Hunyo 18, higit 8 milyong dose na ang na-administer ng bansa.

Sa pagdating ng mas maraming bakuna, inaasahang aabot sa 500,000 ang mababakunahan ng bansa kada araw ngayong third quarter ng taon at 740,000 kada araw naman sa fourth quarter.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News