Paglipat ng migrant workers sa Taiwan sa ibang kompanya, pansamantalang ipinagbawal

Pansamantalang ipinagbawal ng labor at health ministry ng Taiwan ang paglipat ng mga migrant worker doon sa ibang kompanya sa layong masugpo ang pagkalat ng COVID-19.

Tapos na ang kontrata ng Pinay na si "Jenny" bilang factory worker sa isang electronic company sa Miaoli county at isang buwan nang handa ang kaniyang mga dokumento para lumipat sa isa pang electronic company noong Hunyo 12, pero hindi ito natuloy.

Ito'y matapos maglabas ng abiso ang Ministry of Labor at Health ng Taiwan noong Hunyo 6 na pansamantalang nagbabawal sa inter-company transfers ng migrant workers dahil sa pandemic.

"Dapat lilipat na po talaga ako kasi okay na po lahat, naka-sign na ako ng contract. Minessage po ako ng coordinator... May isa pang mas nakakagulat kasi sinabi n'ya sa akin na mali daw pagkakasabi n'ya na 11. Ang dapat daw uwi ko ay 10," ani Jenny.

Maging ang Manila Economic and Cultural Office ay nagulat sa anunsyo. Sinabi ng tanggapan na pansamantala lang naman ito.

"Hindi naman ito absolute. Ang gusto lang gawin ng ating Taiwan government sa pamamagitan ng ministry of labor ay wala munang movements at hindi muna gagalaw dahil ito ay makakadagdag sa pagkalat ng corona virus," ani Cesar Chavez, Jr., director for labor affairs ng MECO.

"Tigil muna ang paggalaw at kung naapektuhan ang kanilang ARC or alien residence certificate, mag-eexpire during alert level 3, ay ito naman ay automatic na mae-extend ng 30 days. At kung magtatagal pa itong alert level ay inaasahan nating tuloy tuloy din ang extension."

Higit 300 Pinoy ang nagpositibo sa COVID-19, base sa abiso ng lokal na pamahalaan ng Miaoli county.

Nasita ng Ministry of Labor ang mga factory dormitory hindi lang sa Miaoli kundi maging sa iba pang bahagi ng Taiwan ang pagsisiksikan ng migrant workers. Karamihan sa nagkahawaan ay magkakasama sa iisang silid.

Dapat may sukat ang dormitory rooms, ayon sa MECO.

“Kung ilan lang ang maisaksak doon na manggagawa, yun lang ang dapat ilagay sa dormitory na yun. At pagka siksikan na ay kailangan i-report sa atin ng workers para makausap ang employers at brokers at pwede rin natin ireklamo yan sa Ministry of Labor," ani Chavez.

Dahil sa biglang paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa mga migrant workers, inilagay ang mga na-contact trace sa iba't ibang quarantine facilities sa Taiwan.

Sa kabila ng banta ng pandemiya, tuloy naman ang bayanihan ng Filipino community sa mga na-isolate sa pamamagitan ng pagbibigay ng bitamina, kape, gatas, cup noodles at sardinas. Kabilang sa umagapay sa kanila ang TFC News.

Bumababa na ang bilang ng mga nagpopositibo sa Miaoli. Pero ayon sa Ministry of Health, hindi pa rin dapat maging kampante.

Tuluy-tuloy ang swab testing sa migrant workers.

--Ulat ni Marie Yang, TFC News

