NUPL: Isinampang reklamo sa ICC may basehan, sapat na ebidensiya

Kahit pa hindi makipagtulungan ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) kaugnay sa war on drugs, hindi ito nakikitang hadlang ng mga mismong nagsusulong ng kaso.

Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang aasahang kooperasyon ang ICC mula sa Pilipinas sa pagsilip nito sa giyera kontra droga ng administrasyon.

Minaliit din ni Duterte ang mga ebidenisyang nakuha ng ICC dahil pawang mga media report lang ang mga ito na maituturing na hearsay o sabi-sabi, ani Roque.

Pero pinabulaanan ng National Union of Peoples' Lawyers (NUPL) na puro tsismis lang ang basehan ng kanilang mga isinampang reklamo.

Ayon kay NUPL Secretary General Edre Olalia, tiniyak nilang may sapat na ebidensiya para tumayo ang kaso.

Hindi rin aniya sila maglalakas-loob na tulungan ang mga biktima kung sa tingin nila ay walang patutunguhan ang mga testimoniya.

Pitong sinumpaang salaysay aniya ng mga biktima ang isinumite ng grupo sa ICC, dagdag pa ang salaysay ng mga eyewitness o testigo.

Pero aminado ang NUPL na na malaking problema ang seguridad ng kanilang mga testigo at mismong mga abogado pero may mga international partner naman sila na tumutulong.

Iginiit din ng abogadong si Antonio La Viña na malabo talagang puro hearsay ang basehan ng kaso.

Hindi aniya magugulat si La Viña kung may mga nasa witness protection program na ng ICC.

"Naniniwala ako marami na sila witnesses, marami na silang dokumento," ani La Viña.

Ngayong may request na ang ICC prosecutor para sa imbestigasyon sa war on drugs, ang gagawin na lang umano ng pre-trial chamber ng ICC ay sabihin kung papayagan ang imbestigasyon o hindi.

Para naman kay dating senador Antonio Trillanes IV, ang ginagawa ngayon ng administrasyon ay siraan ang kredibilidad ng ICC sa publiko.

Pero hindi naman ito papansinin ng ICC dahil may mandato ito na kasuhan ang mga gumawa ng krimen sa ilalim ng Rome Statute, ani Trillanes.

Iginiit naman ng Philippine National Police (PNP) na bukas ito sa imbestigasyon sakaling ituloy ng ICC.

Ayon kay PNP Chief Gen. Guillermo Eleazar, chain of command ang susundin nila kaugnay sa imbestigasyon.

Usapin ito ng international affairs at ang Department of Foreign Affairs ang nakatutok sa isyu, ayon kay Eleazar.

Ang mahalaga umano ay tutukan ng PNP ang kanilang trabaho bilang mga pulis at sakaling may mga paglabag, may sarili silang mekanismo para parusahan ang mga pulis.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News