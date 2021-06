Lalaki nalunod sa lawa habang nagdiriwang ng Father's Day sa Capiz

TAPAZ, Capiz - Isang ama ang nalunod sa lawa habang nagdiriwang ng Father's Day sa Barangay San Antonio, Tapaz, Capiz Linggo.

Nakilala ang biktima na si Jonathan Galo, 55 taong gulang at nakatira sa Barangay Candelaria sa bayan ng Tapaz.

Sa imbestigasyon ng Tapaz Police, naligo ang biktima kasama ang mga kamag-anak sa Marugo Lake sa bayan ng Tapaz upang ipagdiwang ang Father's Day.

Hanggang sa nagkayayaan ang biktima kasama ang tatlong kamag-anak na tumawid sa lawa sakay sa isang maliit na bangka o kayak.

Pagdating sa gitna ng lawa ay bigla na lamang tumaob ang sinasakyang maliit na bangka ng biktima at mga kasamahan nito.

Nagawang makalangoy ng tatlong nakaligtas samantala hindi na nakaahon ang biktima matapos lumubog ang sinasakyang bangka.

Kaagad na nagsagawa ng search and rescue operation ang Tapaz Police at Bureau of Fire Protection Tapaz sa lugar.

Matapos ang isang oras ay natagpuan ng mga awtoridad ang katawan ng biktima sa ilalim ng tubig sa lawa.

Mabilis na dinala sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival ng doktor.

Lumalabas sa imbestigasyon ng awtoridad na hindi marunong lumangoy ang biktima ayon sa mga kamag-anak.

- ulat ni Rolen Escaniel