Illegal loggers, huli sa Zambales

Huli ang apat na lalaki sa magkahiwalay na anti-illegal logging operation sa Zambales nitong Biyernes.

Higit P30,000 na halaga ng lumber o mga kahoy ang nakumpiska mula sa mga suspek.

Ayon kay P/Col Romano Cardiño, provincial director ng Zambales police, nagkasa sila ng operasyon kasama ang DENR Community Environment and Natural Resources Office - Olongapo sa Barangay San Isidro sa bayan ng San Marcelino.

Natagpuan nila ang dalawang lalaki at ang ilang mga lumber. Pero walang maipakitang permit ang dalawa, kaya sila hinuli.

Pinaniniwalaang galing sa gubat ng San Marcelino ang mga pinutol na mga kahoy. Nakuha sa dalawa ang 57 pirasong lumber na nagkakahalaga ng higit P17,800.

Hinuli ang dalawang lalaki sa San Marcelino, Zambales nitong Hunyo 18, 2021 dahil wala silang maipakitang permit para sa mga kahoy na nakumpiska mula sa kanila. Photo courtesy of Zambales PNP





Nagkasa rin ng anti-illegal logging operation ang mga pulis sa Barangay Tubo-Tubo South sa bayan ng Sta. Cruz.

May nagsumbong kasi sa pulis na may dadaan na jeep na may lamang mga kahoy na iligal na pinutol sa bundok sa lalawigan.

Nang inspeksyunin nga ang isang dumaang jeep, nakita ng mga pulis ang mga lumber sa loob nito at nakatago pa sa mga upuan ng sasakyan.

Wala ring maipakitang permit ang dalawang sakay ng jeep, kaya hinuli rin sila.

Nakuha sa mga suspek ang 22 piraso ng lumber na nagkakahalaga ng higit P13,800.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Forestry Code.

Ayon sa pulis, tuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal logging, lalo't turismo ang isa sa pangunahing sektor ng Zambales at kailangang pangalagaan ang mga puno at kagubatan sa lugar.

