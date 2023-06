DAVAO CITY — Sapul sa CCTV ang paghila ng isang babaeng senior citizen sa bangkay ng kasambahay sa Deca Homes, Buhangin district, noong Sabado ng gabi.

Nakabalot sa trapal ang bangkay, ikinarga sa isang cart at iniwan sa gilid ng kalsada.

Mabilis na natukoy ang pagkakakilanlan ng suspek dahil namukhaan ito agad sa mga CCTV footage na nakalagay sa mga bahay at kalsada.

Ang biktima naman ay ang anim na buwang kasambahay nito na si Shiela Lagsaway, 29.

Pero sa imbestigasyon ng pulisya, posibleng inutusan lamang ang lola na itapon ang bangkay at may isang suspek pa na mismong pumatay sa biktima.

Ayon sa hepe ng Buhangin Police na si Maj. Jeonel Pederio, ang kasama lang sa bahay ng babaeng nakita sa CCTV ay ang anak nito.

Pero wala umano ito sa bahay nang mangyari ang krimen.

Hindi rin umano makausap nang maayos ng mga awtoridad ang nahuling suspek dahil tila makakalimutin na gawa ng edad nito.

May nakitang sugat sa likod ng ulo ng biktima na posible umanong pinalo ng matigas na bagay at may saksak din sa likod at mukha.

Patuloy pa ang isinasagawang autopsy sa bangkay para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito.

— Ulat ni Chrislen Bulosan