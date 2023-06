Ilegal na ‘secret hospital’, sinalakay ng mga pulis

Isang ‘secret hospital’ na nagsasagawa umano ng abortion ang sinalakay ng mga pulis sa Brgy. Tambo, Parañaque City Lunes ng gabi. Reiniel Pawid, ABS-CBN News

Sinalakay ng NCRPO Regional Intelligence Division (RID) ang isang "secret hospital" sa Barangay Tambo, Parañaque City nitong Lunes ng gabi.

Naabutan sa lugar ang anim na Chinese nationals at isang Filipina.

Bumungad sa mga awtoridad ang apat na hospital beds, iba’t ibang gamot at ang umano’y abortion room.

"Ang main nila rito ay abortion doon sa room may mga abortion pill so ito ang secret hospital nila at secret pharmacy," sabi ni P/Lt. Col. Von Alejandrino, hepe ng NCRPO-RID.

Nakita rin sa abortion room ang ilang surgical scissors at mga stick na puro dugo.

Hinala ng mga pulis, katatapos lang ng operasyon sa umano’y abortion room.

"'Yung isa nagpakilala kanina na doktora, 'yung babaeng nakadilaw. Upon asking her credentials eh wala siya mapakita even documents dito sa tinatawag nating secret hospital and pharmacy," dagdag ni Alejandrino.

Sa pahayag ng pitong indibidwal na naabutan sa pagamutan, sila’y pawang mga pasyente at wala umanong naabutang empleyado sa "secret hospital."

Ang babaeng Chinese national na unang nagpakilala bilang doktor, sinabing magpapagamot lang umano ng sumasakit na ngipin habang ang iba magpapatingin ng tainga at spinal cord.

Nakita rin ng mga awtoridad ang iba-ibang herbal medicines sa isang refrigerator. Sa English translation na nakalagay sa pinto ng refrigerator, mga gamot sa bato at baga ang mga ito.

Sa bungad ng pasilidad ay mayroon ding dental clinic na inaalam pa kung rehistrado.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Medical Act of 1959 at Foods, Drugs and Devices, and Cosmetics Act ang mga nahuli.