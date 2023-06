MAYNILA -- Naaresto noong Linggo ang 2 taong sangkot sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Santa Cruz, Maynila.

Nakuhanan ng CCTV noong madaling araw ng Sabado ang pagtangay ng isang lalaki sa motorsiklong nakaparada sa tapat ng paupahang bahay sa Barangay 347.

Sa ikinasang backtracking ng mga pulis, nakita pa ang pag-iikot ng 2 suspek lulan ang nakaw ng motorsiklo sa mga lansangan ng Santa Cruz at Tondo.

Nahuli ang isang suspek matapos matunton noong Linggo ang motor sa pinagsanglaan nito sa halagang P500.

"'Yong [naaresto] po natin na isa is 'yong naka-backride po doon sa motor tapos 'yong isa naman po is 'yong nagtago. Tapos 'yong isa po na talagang nag-drive ng motor is at large [pa]," ani Maj. Emmark Dave Apostol ng Manila police.

Huli rin ang nakabili ng motor pero ayon sa kaniya'y hindi niya alam na nakaw ito. Sa kabila nito, itinuturo siyang kasabwat ng suspek.

"Parang napakaimposible naman na ang isang motorsiklo ay nagkakahalaga lang ng P500 tapos ang sasabihin mo hindi mo alam na ito'y galing sa nakaw," ani Apostol.

Nakatakdang i-inquest ngayong Lunes ang 2 suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016.

Nagpaalala naman ang mga awtoridad sa publiko na ugaliing naka-double lock ang mga motorsiklo. Kung kaya rin anila'y lagyan ito ng GPS tracker at igarahe sa ligtas na lugar para maiwasang mabiktima ng pagnanakaw.

— Ulat ni Karen de Guzman, ABS-CBN News