MAYNILA — Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso, nilinaw ng Department of Health (DOH) na wala pang surge at nananatiling low risk ang klasipikasyon ng bansa, partikular sa Metro Manila — taliwas sa pahayag ng OCTA Research Group na may “weak surge.”

Tatlong magkakasunod na araw nang mas mataas sa April levels ang mga bagong kaso ng COVID-19. Nasa 435 kaso ang naitała noong Huwebes, 539 noong Biyernes, at 585 nitong Sabado. Lumampas na rin sa 4,000 ang mga aktibong kaso, ang pinakamataas mula noong Mayo 7.

“Let us not call it a surge ... Unang-una, when you talk about the surge, it’s a sudden increase in the number of cases. ‘Pag tiningnan nga natin, katulad ng ng sabi ko, oo, tumataas pero hindi ganoon kabilis ang pagtaas, hindi ganoon kadami ang mga kasong naidadagdag,” ani DOH undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nilinaw din ng DOH na karamihan pa rin ng mga kaso ay mild hanggang moderate lang ang sintomas at hindi kailangang magpa-ospital.

Mas mababa pa rin sa 20 porsyento ang healthcare utilization sa bansa, pero oras na pumalo ito sa 50 porsyento ay ire-rekumenda na ng ahensya ang pagtataas ng COVID restrictions.

“What would be most important right now, minu-monitor natin closely ang mga severe and critical cases. Hindi ho natin nakikita na nagkakaroon ng significant increase although there are severe and critical cases being reported pero hindi po siya ganon ka-significant pa sa ngayon,” ani Vergeire.

Paniwalag ni ABS-CBN data analyst Edson Guido, higit na protektado na ang mga tao ngayon dahil sa bakuna at natural immunity na na-develop nang magkasakit kaya mababa ang bilang ng nao-ospital.

“Ngayon, more than two years after, marami na sa atin ang fully vaccinated, around 70 million. At the same time, meron tayong hybrid immunity na from previous infection. Eh, kahit paano, mas better protected na tayo ngayon,” ani Guido.

Pero ayon sa DOH, hindi dapat makampante sa mga nauna nang nakuhang proteksyon dahil humihina ang bisa nito kalaunan kaya kailangan umanong tumanggap pa ng booster.

Nakikita ng DOH na mabagal pa rin ang pamamahagi ng booster, kahit mga sa mga sektor na pinaka-kailangan nito tulad ng mga senior citizen at immunocompromised.

“We are already having waning immunity because of the slow uptake of boosters. So, ang pinaka-importante po talaga para sa ating population would be for us to receive boosters. Magpa-booster na po tayo para tumaas uli ang ating immunity sa ating populasyon at maputol natin ang transmisyon," ani Vergeire.

Hindi naman nakikita ni OCTA fellow Guido David na aabot sa January levels ang mga kaso ng COVID-19 kung saan nagkaroon ng surge dahil sa Omicron variant.

“There is no way it will escalate to January levels. I just don’t see that possibility. If it moves in that direction, we will probably see it, and we will recalibrate our projections, but I just don’t see it yet,” ani Guido David.

Hindi rin inirerekumenda ni David ang pagtataas ng Alert Level sa ngayon.

Nanawagan naman ang isang doktor sa pamahalaan na panatilihin ang mandato ng pagsusuot ng face mask hanggang Disyempre para mapanatiling manageable ang sitwasyon sa mga ospital.

"I hope we don’t stop wearing mask for now…actually ‘yung pagsusuot ng mask, parang second nature na nga sa mga Pilipino ‘yan. ... Nakikiusap [kami] sa DOH sa panawagang hanggang December at least eh mandato na tayo ay magsuot ng mask," ani Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng Philippine General Hospital.