50 senior citizen na tatay, pinasaya ng mga pulis-Davao

Pinasaya ng mga pulis sa Davao City ang 50 tatay na senior citizens para sa maagang Father's Day celebration noong Hunyo 10, 2022. Courtesy of Davao City Talomo Police Station

DAVAO CITY — Napasaya ng mga tauhan ng Talomo Police Station ang 50 tatay na senior citizens para sa isang maagang Father's Day celebration noong Hunyo 10.

Ikinatuwa ng mga tatay ang mga palaro at comedy show, lalo na nang binigyan sila ng mga pulis at ng ilan pang grupo at indibiduwal ng mga food packs at medisina.

Nabigyan din sila ng libreng haircut.

Ang programang "Pahalipay para kay Tatay" o "Handog para kay Tatay" ay idinaos sa Barangay Matina Pangi, Davao City para pasayahin ang mga ama sa kanilang espesyal na araw.

Ayon sa Talomo Police Station, paraan din nila ito para mapalapit ang pulisya sa komunidad.

Ipinagdiriwang ang Father's Day ngayong araw ng Linggo.

— Ulat ni Hernel Tocmo

FROM THE ARCHIVES:

Watch more News on iWantTFC