‘Segregation’ ng mga bakunado at hindi sa COVID-19 pinuna ng ilang ahensya

MAYNILA—Nagpahayag ng agam-agam nitong Sabado ang Department of Health (DOH) sa rekomendasyong magkaroon ng “segration” sa pagitan ng mga indibidwal na bakunado at hindi.

Sa public briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na posibleng magkaroon ng isyu sa karapatang-pantao kung paghihiwalayin ang mga indibidwal.

Ito'y matapos imungkahi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion nitong Biyernes na paghiwalayin sa isang lugar ang mga bakunado at hindi.

Pero para kay Vergeire, mas mainam na lang na sumunod sa minimum health standards para maiwasan ang hawaan kaysa magkaroon ng segregation.

“Mayroon kasi tayong tinitingnan diyan na mga karapatag pantao kapag tayo ay nagkaroon ng ganyang mga differentiation between the vaccinated and unvaccinated," sabi ni Vergeire.

"Ang tanging maipapayo ko po ay sana po magkaroon na lang tayo ng pag-iingat,” dagdag ng opisyal.

Tutol din si Department of Trade and Indusry Ramon Lopez sa “segregation” dahil maituturing umano itong diskriminasyon.

Hindi rin daw ito magiging katanggap-tanggap.

"Segregation is not advisable because it's like discrimination. Anything na nagagawa and pwede sa ngayon sa unvaccinated, cannot be ruled in the future na hindi sila pwede sa same place or limit to certain hours. That's limiting at sigurado maraming magko-complain," ani Lopez sa pahayag sa ABS-CBN News.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi naman ni Concepcion na maaaring maging posibilidad ito lalo na't mula raw ang proposal sa private sector.

Ito ay para din umano maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 kapag binuksan na ang ekonomiya.

“’Yung segregation or separating them katulad ng no-smoking at no-smoking zone, puwede iyan. Walang rason. It's the public health that we're after. So to deny entry is not allowed. To limit entry depending on the condition is a possibility. Segregation is definitely allowed,” ani Concepcion.

Wala namang nakikitang masama sa naturang konsepto si OCTA Research fellow Guido David lalo kung may sapat nang suplay ng bakuna.

“The concept is good . . . Pero the concept of having vaccinated people together is already being used in other countries, for example sa US," ani David.

"So, for example, you have a restaurant tapos may space ka doon for vaccinated people, that should . . . I mean, I don't see what's wrong with that.”