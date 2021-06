Mga patok na ulat ng ABS-CBN News programs, masisilip sa social media

MAYNILA -- Hindi pa tapos ang kuwento.

Muling ibinabalik ng ABS-CBN News ang mga ulat mula sa mga current affairs programs nito na naalis sa ere dahil sa broadcast shutdown ng Kapamilya Network noong isang taon.

Sa pagkakataong ito, mas pinadali pa ang pag-access at ginawang mas abot-kamay ang pagsilip sa naturang mga programa sa pamamagitan ng pinalawak pang tahanan sa digital ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs.

Matutunghayan sa https://www.facebook.com/ABSCBNCurrentAffairs ang bahagi ng mga hitik sa kaalaman at premyadong ulat na naitampok ng ilang current affairs programs ng ABS-CBN.

Sa ngayon, makikita sa naturang Facebook page ang kinagiliwan at inabangang mga programa noon.

Maaaring mapanood dito ang bahagi ng mga naitampok sa "Red Alert" tuwing Huwebes, "#NoFilter" tuwing Biyernes, "DocuCentral" tuwing Sabado, at "Failon Ngayon" tuwing Linggo.

Matutunghayan din ang mga tampok na balitang ito sa https://www.instagram.com/ABSCBNNews/

Ang proyektong ito ay bahagi ng insiyatibo ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs na humanap at gumawa ng paraan para patuloy na makapaglingkod sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo.

Sa kabila ng ipinagkait na broadcast franchise noong isang taon ng Kongreso, patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na muling maihapag kung saan mang medium na maaaring maipakita ang mga ulat nito na kinapulutan ng kaalaman at saya ng mga mamamayan.

Nauna nang inilunsad ng ABS-CBN News ang "Current Affairs Throwback" sa ABS-CBN News website.

Panoorin ang "Current Affairs Throwback" sa ABS-CBN News website.

Maaari ring i-like, i-follow, at i-share ang ABS-CBN Integrated News and Current Affairs sa Facebook at Instagram.