Quezon City bubuo ng bagong vaccine booking system

Matapos pumalya ang eZConsult, bubuo ng bagong booking system sa bakuna ang lokal na pamahalaan ng Quezon City.

Sa inilabas na statement ng lungsod Sabado, nakasaad na maglalatag ng bagong online registration system doon para sa mga nais magpabakuna kontra COVID-19.

Nasa final testing stages na anila ito ngayon at magiging available sa publiko sa susunod na linggo.

"We continue to ask our QCitizens for patience and understanding even as we introduce different modes to register or book, due to the dependence of the local government on vaccines allocated by the national government at the moment," pahayag ng Quezon City.

Kasunod naman ng ultimatum na ibinigay ng Quezon City noong Biyernes, June 18, sa eZConsult na i-upgrade ang kanilang server capacity at tugunan ang iba pang naging problema, sinabi anila sa kanila ng eZConsult na naayos na nila ang kanilang system.

Gayunpaman sinabi ng Quezon City na masusuri lang nila ang improvement kung magkakaroon ng panibagong online booking.

Tiniyak naman ng Quezon City na patuloy silang magpapatupad ng mga hakbang para matiyak ang maayos at magkaroon ng efficient access sa COVID-19 vaccines.

Humihingi naman ng pasensya at pang-unawa ang Quezon City sa mga residente sa iba't-ibang paraan ng pag-register o pag-book ng pagpapabakuna na kanilang inilunsad. Ito'y dahil anila nakadepende ang local government sa bakuna mula sa national government sa nagyon.

Kapag anila may sapat ng suplay ng bakuna, matutulungan na nila ang mga residente na nagregister via online o assisted booking.

"Once we have a sufficient and steady supply of vaccines, we will be able to reach out to more QCitizens whether they register online or via assisted booking," dagdag ng Quezon City.

