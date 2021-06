2 hiwalay na aksidente na kinasangkutan ng 4 na sasakyan, naitala sa EDSA

MAYNILA - Dalawang magkahiwalay na banggaan ang naganap sa kahabaan ng EDSA na nagdulot ng matinding trapiko sa lugar, Sabado ng madaling araw.

Multiple collision sa EDSA Cubao, nagdulot ng trapik Sabado ng madaling araw. Ayon sa MMDA, walang nasugatan, pero tumakas umano ang driver ng bumaliktad na pickup truck. 📷Bong Nebrija pic.twitter.com/aSyIonIz26 — Jekki Pascual (@jekkipascual) June 19, 2021

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) EDSA traffic chief Bong Nebrija, unang naitala ang karambola ng tatlong sasakyan sa southbound lane ng EDSA sa Monte de Piedad, Cubao, Quezon City.

Unang binangga umano ng isang pick-up truck ang taxi, na nabangga naman ang isang van. Sa lakas ng pagkakabangga, tumaob ang pick-up truck at nasira pa ang mga harang sa sidewalk. Ang taxi at van naman ay natulak rin papunta sa sidewalk.

Ayon kay Nebrija, wala namang nasugatan sa mga sakay ng mga sasakyan. Ngunit hindi pa nila matukoy ang kalagayan ng driver ng pick-up truck na hindi na nila mahanap ngayon.

Ayon aniya sa ilang testigo, umalis agad ang driver sa lugar matapos ang insidente.

Sa EDSA Orense naman sa Makati, tumaob din ang isang SUV at nabangga sa mga barrier sa sidewalk.

Bumaliktad rin ang isang SUV sa EDSA Orense Sabado ng madaling araw. Ayon kay MMDA traffic chief Bong Nebrija, posibleng mabilis ang takbo ng sasakyan. 📷Bong Nebrija pic.twitter.com/awy4AiQjJk — Jekki Pascual (@jekkipascual) June 19, 2021

Wala ring nasaktan sa insidente pero hinala ni Nebrija, posibleng mabilis ang takbo ng sasakyan.

Dagdag niya, nasa bike lane pa ang SUV at may barriers rin na may reflectorized stickers kaya makikita dapat ito ng driver kung nasa wastong bilis ang sasakyan.

Paalala ni Nebrija, dapat aniya maging mas responsable ang mga motorista lalo na sa madaling araw kahit na walang gaanong sasakyan sa kalsada.