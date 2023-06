Nasa P500,000 ang donasyong ibinigay sa mga pamilyang apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro nitong umaga ng Linggo.

Ang donasyong tinanggap ng incident commander ng Oriental Mindoro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ay galing sa International We Love You Foundation, na nag-organisa nitong umaga ng Linggo ng "walkathon" sa Parañaque.

Layon umano ng walkathon na makalikom ng dagdag pang pondo para sa mga naapektuhan ng oil spill. Ibig sabihin ay paunang tulong pa lang ang naunang ibinigay na P500,000.

Higit 1,000 volunteer ang nakilahok sa walkathon.

Nasa 70,000 ang naitalang bilang ng mga indibiduwal na naapektuhan ng oil spill, kasama ang 31,500 mangingisdang natigil sa pagpapalaot sa dagat.

Ayon sa PDRRMO, posibleng payagan na ulit makapangisda ang mga taga-Naujan sa mga darating na Linggo.

Sinabi kasi ng Philippine Coast Guard (PCG) noong Sabado na wala na silang makitang bakas ng langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa naturang bayan.

"Siguro in 2 to 3 weeks time, umaasa din tayo na mali-lift na 'yong fishing ban," anang incident commander na si Vincent Gahol.

Kinasuhan naman na ng National Bureau of Investigation ang may-ari ng MT Princess Empress at ilang opisyal ng PCG at Maritime Industry Authority kaugnay sa oil spill na nag-umpisa noong Pebrero.