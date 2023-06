Basaan sa Wattah Wattah Festival sa San Juan, bawal ulit

Ipinagdiriwang ang Wattah Wattah Festival sa San Juan City noong Hunyo 24, 2022. Larry Monserate Piojo, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Walang basaan sa Wattah Wattah Festival sa San Juan City sa Sabado, Hunyo 24, sa harap ng banta ng El Niño.

Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagtitipid at pagre-recycle ng tubig.

Imbes aniya na gawin ang tradisyonal na basaan tuwing pista ay ipaparada na lang ang patron ng lungsod na si San Juan Bautista at magbasbasbas.

Ganito rin ang isinagawa noong 2020 at 2021 noong kasagsagan ng COVID-19 outbreak.

Nauna nang sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na may 80 porsyentong tiyansa na magkaroon ng El Niño, na maaring magsimula ngayong Hunyo hanggang Agosto at tatagal hanggang unang quarter ng 2024.

Nauna nang nagsagawa ng water conservation drive sa lungsod sa pamamagitan ng Biking Parade nitong Sabado, sa pangunguna ni Zamora, para ipanawagan ang pagtitipid ng tubig.

Bahagi rin ang aktibidad ng ika-16 na cityhood anniversary ng San Juan.

