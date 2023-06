20 bahay nasunog sa Antipolo

MAYNILA -- Natupok ng apoy ang nasa dalawampung bahay madaling araw ng Linggo sa Brgy. Bagong Nayon 1, Antipolo City.

Nakatanggap ng tawag ang Bureau of Fire Protection (BFP) ng Antipolo ng 1:48 ng umaga na may sunog sa Sitio Kasapi, Brgy. Bagong Nayon 1.

Itinaas ito sa second alarm ng 2:26 a.m., na nirespondehan ng 6 na trak ng BFP.

Mabilis na na-control ang apoy ayon kay SFO3 Lecerio Duenas, Chief Operations ng Antipolo City Fire Station dahil mahina ang hangin. Idineklara ang fire out ng 3:05 ng madaling araw.

"Mostly kasi shanty yung nasa likod eh, oo malapit naman yung dito sa may Cogeo sa loob tsaka sa Carolina mabilis naman yung mga tubig namin dito tsaka malakas, tsaka maaga yung responde ng fire volunteers tsaka fire brigade ng antipolo bukod dun sa BFP," ayon kay Duenas.

Subalit kahit mabilis na naapula ang apoy, walang nailigtas na gamit ang ilang residente gaya ng tinderang si Aling Rosalie Ermino.

"Natulog po ako tapos nung bumangon ako bakit parang may nakita ako akala ko umaga na kasi may pula sa taas eh paglabas ko po di ko pa nabubuksan pintuan ng tindahan ko ang lakas ng apoy. Wala po akong naligtas na gamit sa may tindahan lahat sunog ultimo lahat ng andun po ref lahat sunog po lahat wala akong nakuhang kahit ano," ani Ermino.

Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog at ang halaga ng ari ariang natupok.

Walang naiulat na nasaktan at nasawi sa insidente.

Inaalam pa kung ilang pamilya ang apektado na pansamantalang manunuluyan sa covered court ng barangay.