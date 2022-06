Kuha ng BFP Bontoc

Dalawang bata ang nasawi habang tatlong iba pa ang sugatan nang mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin sa Bontoc, Mountain Province nitong Huwebes.

Kinilala ang nasawing biktima na sina Fausto Querido Ballakis, Jr., 11, at Nathan James Oloan Ballakis, 4.

Patuloy namang inoobserbahan sa ospital ang mga sugatan na sina Jeranie Querido Ballakis, 50, Fausto Langagan Ballakis, Sr., 51 at Fernan Querido Ballakis, 18, na siyang nagmaneho ng sasakyan.

Sa imbestigasyon ng Bontoc Police, sakay ng Tamaraw FX ang magkakaanak at pauwi na sa bayan ng Sabangan.

Pero habang binabaybay ang kalsada sa bahagi ng Barangay Gonogon pasado alas-10 ng gabi ay nakaidlip umano ang driver na naging dahilan para dumiretso at mahulog ang sasakyan sa may 25 hanggang 30 metrong lalim na bangin.

Nagtulong-tulong ang mga pulis, bumbero, residente at iba pang volunteer rescuers para maiahon ang mga biktima na agad isinugod sa ospital, pero idineklarang dead on arrival ang dalawang bata.

Nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Bontoc sa mga biktima.

Samantala, sa bayan ng Bangui, Ilocos Norte, nahulog din sa bangin ang isang gas tanker truck sa national highway sa Barangay Baruyen, Biyernes ng umaga.

Ayon sa Bangui Police, may kargang 8,000 litro ng krudo at gasolina ang truck at dadalhin sana ito sa bayan ng Pagudpud. Habang binabaybay ang kurbadang bahagi ng kalsada ay nawalan ito ng preno dahilan para mahulog ito sa bangin na may lalim na 30 metro.

Nagtamo ng gasgas sa iba't-ibang bahagi ng katawan ang driver na agad namang isinugod sa ospital.

Nakabantay ang mga awtoridad sa lugar para matiyak na hindi magdudulot ng anumang perwisyo ang truck.

Patuloy din ang isinasagawang operation para mai-angat ang truck.

—Mga ulat nina Harris Julio at Grace Alba

