Arestado ang apat na Sudanese sa isinagawang entrapment operation ng National Bureau of Investigation (NBI) sa isang bar sa Poblacion, Makati Sabado ng madaling-araw. Kasama sa mga inaresto ang manager ng bar.

Ayon sa NBI, nasa naturang bar ang mga Sudanese na matagal na nilang minamanmanan dahil umano sa pagbebenta ng ilegal na droga.

Palipat-lipat umano ang mga ito ng bar kung saan nagtatrabaho sila bilang mga disc jockey o DJ.

"Actuallly, since December pa of last year, nakatanggap na kami ng information na merong gumagalaw na elemento ng West African drug syndicate dito sa Metro Manila, ito ’yung commonly known as Wads," sabi ni Atty. Eugene Javier ng NBI Supervising Agent Special Action Unit.

"We have their identities na, kaya lang we have to conduct a test by operation ... One of our agents was able to purchase 5,000 peso worth of cocaine ... Kung saan sila tumutugtog, du’n sila nagbebenta din ng kanilang mga cocaine at party drugs."

Kinapkapan din ng mga awtoridad ang lahat ng mga tao sa bar at nakakita sila ng ilang plastic sachet na hinihinalang droga na nakakalat sa sahig.

"Nilaglag na ’to ng mga patrons, of course, kasi para wala nang mahanap sa kanila na mga ilegal na substance," sabi ni Javier.

Itinanggi naman ng mga suspek na may kinalaman sila sa pagbebenta ng ilegal na droga. "We don't know why we were arrested," pahayag ng isa.

Ayon naman sa Bureau of Immigration, nasa mahigit anim na taon nang namamalagi ang mga suspek sa Pilipinas, pero ilegal umano silang nakapasok.

"Lahat po sila ay mga overstaying na at ang isa pa po dito ay illegal entrant, meaning po pumasok siya dito nang hindi natin alam ano’ng document na ginamit niya," pahayag ni Rendel Sy, Chief of Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration.

Samantala, huli rin ang isang babaeng taga-Kyrgyzstan dahil sa paggamit ng pekeng ID.

"Siya nga po ay gumamit ng fake PhilHealth ID. Sinabi nga niya na matagal na siyang nagtatrabaho dito sa isang KTV bar," ani Sy.

Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang apat na Sudanese, habang ang taga-Kyrgyzstan ay maaaring ma-deport.