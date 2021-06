Ukay-ukay at beauty salons, ilan sa mga ipinasasara establisyementong lumabag sa health protocols sa Panabo City

Inirekomenda ng lokal na pamahalaan ng Panabo CIty ang pansamantalang pagpapasara sa ilang establisyementong lumabag sa health protocols. Larawan mula City Government of Panabo

Ilang mga establisyemento sa Panabo City sa Davao del Norte ang inirerekomendang pansamantalang isara dahil sa paglabag sa health protocols.

Batay sa Executive Order No. 26 ng provincial government, ang mga establisyemento ay hindi sumusunod sa “no face mask, no face shield, no transaction” policy.

Bukod dito, iniulat din ng Inter-Agency Task Force (IATF) Inspection Team ang paglabag ng mga establisyemento sa physical distancing at hindi paggamit ng QR code.

Kabilang sa mga "recommended for temporary closure" ang isang general merchandise store, dalawang ukay-ukayan, ilang beauty salon, cellphone shops, at mga kainan.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Panabo City, kung maaprubahan man ang temporary closure sa mga nasabing establisimento, hanggang Hunyo 30 lamang ito.

Nanawagan ang pamahalaang lokal sa mga residente na sumunod sa minimum health protocols para sa pagbaba ng kaso ng COVID-19.

Sa kasalukuyan, ang Panabo City ay mayroong 1,316 COVID-19 cases, kung saan 132 nito ay active infections.

- Ulat ni Hernel Tocmo