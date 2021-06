PH Coast Guard, magtatayo ng karagdagang sub-station sa Zambales

MAYNILA— Magtatayo ng karagdagang sub-station ang Philippine Coast Guard (PCG) sa Barangay La Paz sa bayan ng San Narciso sa Zambales para palakasin ang presensya nito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea.

Ayon sa PCG nitong Biyernes, layunin nito na madagdagan ang tropa ng bansa para sa maritime security at maritime safety sa mga pinag-aagawang teritoryo sa WPS.

Itatayo ang bagong PCG sub-station sa San Narciso o 250 kilometro ang layo sa Bajo de Masinloc, na kilala rin sa tawag na Scarborough Shoal, na dati nang kinordonan ng China.

Pumasok na sa isang memorandum of agreement ang PCG at pamunuan ng Bgy. La Paz para sa konstruksyon ng PCG Sub-station sa 100-sqm na lote na pag-aari ng lokal na pamahalaan.

Umaasa ang Coast Guard na kapag natapos na ang naturang sub-station, magiging mas maagap pa ang kanilang tropa sa pagbabantay sa seguridad at kaligtasan ng mga lokal na mangingisda ng Zambales na pumapalot sa Scarborough Shoal.

Nangako ang PCG na magiging mas mabilis din ang kanilang responde sa anumang maritime incident sa bayan ng San Francisco na mayroong humigit-kumulang 9 na kilometrong lawak ng baybaying-dagat.

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC

Noong Mayo, matatandaang pinalayas ng Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang nasa 7 barko ng China na nasa Sabina Shoal, isang lugar sa West Philippine Sea, ang exclusive economic zone (EEZ) ng bansa sa South China Sea.

Nagpapatrolya ang PCG at BFAR sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagpapaigting ng pagbabantay sa karagatan ng bansa.

Patuloy na isinasantabi ng China ang arbitral victory ng bansa kaugnay sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Matatandaang nakapagsimula na silang makagawa ng artificial islands sa South China Sea, ilan doon sa loob pa ng EEZ ng Pilipinas.

Nanawagan na rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa China na hayaan nitong makapangisda nang mapayapa roon ang mga Pilipino, at idinagdag na nananatiling "benefactor" ang bansa nila sa Pilipinas.

Sa kabilang banda, tinawag niyang "papel" lamang ang desisyon ng arbitration court na pinapawalang bisa ang 9-dash line claim ng China sa halos buong South China Sea.

— May ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News