Mga nagpabakuna kontra COVID-19 sa Baseco, madaling-araw pumila

MAYNILA - Madaling-araw pa lang ay mahaba na ang pila sa Corazon Aquino Elementary School at Benigno Aquino Elementary School sa Baseco Compound, sa Maynila.

Marami kasi sa mga inabutan ng cut-off noong mga nakaraang araw ang nagbabakasakali ulit nitong Biyernes.

Kabilang dito sina Zyra Verastique, na madaling-araw pa lang ay nakapila na.

"Alas-2:30 a.m. andito na kami. Madilim pa, wlaang tao pero kinaya namin kasi kailangan lahat magpabakuna. Sacrifice talaga. Walang VIP ganun," ani Verastique.

Marso pa nakarehistro ang residenteng si Aijen Supnet.

"March pa kami nagregister. Ngayon lang kami nagkaroon ng opportunity na makapila. Sabi nila first-come, first-served. Kinakabahan pa rin kasi hindi pa rin sure kung makakapasok kasi ang daming pila ngayon so sana makaabot kami," ani Supnet.

Sa dami ng tao, may mga oras na magkakadikit-dikit ang mga nakapila.

Dahil dito, tumulong na rin sa pagbabantay ng pila ang guwardiya ng paaralan, bukod sa mga taga-barangay at pulis.

Mabilis naman naubos ang alokasyon na 1,000 doses sa Barangay 128, Smokey Mountain - dahilan para magkaroon ng kaunting komosyo sa pila.

Ayon kay Joren Teodoro, pasok dapat siya sa 1,000 pero bila umano siyang nawalan ng numero.

"Kaninang umaga may pila po, sabi po nila 1st 500 bibigyan ng number. Yung next 501 to 1,000 kami na yung next. Pero di kami binigyan. Nagulat na lang po kami yung ibang tao di namin alam saan galing. Ang number po nila, 1,000, 800. Nagtataka kami saan galing yung ticket nila?" ani Teodoro.

Pero paliwanag ng barangay, walang singitan sa pila at sadyang marami lang talaga ang gustong magpabakuna kumpara sa dami ng doses.

Nagpadala pa ang LGU ng karagdagang 500 doses para mas marami ang ma-accommodate.

"Yung number po gabi pa lang ginagawa na namin. Alas tres kumikilos na kami dito, eksaktong 5 mins before 6 namigay na kami ng number. Ngayon kapag di kayo inabutan, try na lang sa ibang araw. Ang tanong, nasaan ba sila nung namimigay ang barangay 128 ng number? Mga bagong dating lang po yung iba," ayon sa kagawad na si Josephine Bartolata.

Tuloy-tuloy rin ang pagbabakuna ng unang dose para sa mga senior citizen at mga medical frontliner na ginagawa sa apat na mall sa lungsod.

Tig-2,500 doses ang nakalaan sa bawat mall.

Ayon sa Manila Health Department, aabot na sa 433,648 ang nabakunahan mula Hunyo 17. Sa bilang, 132,948 ang fully vaccinated na.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News