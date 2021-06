Mga mall naghahanda na para sa mga sale, pakulo habang pandemya

Tatlong buwan na natengga ang tempura chef ng Ramen Nagi na si Rustico Barola bago makabalik matapos luwagan ang COVID-19 restrictions.

"Masaya na rin po kasi bumabalik na rin 'yung may kikitain na rin po kami sa ilalim ng isang linggo,” ani Barola.

Unti-unti na ring dumarami ang mga kumakain sa mga restoran dahil pinapayagan nang tumanggap ng mga parokyano hanggang 50 porsiyento ng kapasidad.

Dahil dito, nadagdagan na rin ang mga manggagawang pumapasok sa mga establisimyento.

"Yung easing is really helping a lot of people, everybody business, lahat... Hinihintay na lang namin visit ng LGU, kapag ok na may safety seal na magfi-50 percent na kami," ayon sa operations manager ng Ramen Nagi na si Lovinson Lascano.

Ayon sa mga mall, dumarami na ang bumibisita sa kanilang mga establisimyento simula nang magluwag ng restrictions ngayong linggo.

"We are preparing for it naman talaga kasi pre-pandemic we are used to 300-400,000 people going into the mall so etong influx ng tao of course we have prepared for it," ayon kay Ayala Land Malls VP for Operations AC Legarda.

Pinaghahandaan na rin ng mga mall ang inaasahang pagdami ng tao sa weekend dahil Father’s Day sa Linggo.

"We have the usual announcement of face mask, face shield, social distancing, remind security, we continue to comply with IATF," ani Legarda.

Inabisuhan na rin ang mga security guard pero pakiusap ng mga mall management sa mga tao na sumunod sa health protocols para makaiwas sa hawahan.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News