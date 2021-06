'Maskless Christmas' posible kung bibilisan ang COVID-19 vaccination

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Posible ang "no mask" Christmas at mas maluwag na quarantine restrictions kung makakamit ang herd immunity, ayon sa OCTA Research Group.

Ayon sa fellow ng grupo na si Dr. Nicanor Austriaco Jr., posibleng mangyari ito kung makakapagpabakuna ng 250,000 katao kada araw sa NCR Plus 8.

"It is very possible that we can do that in the NCR plus 8, we have to vaccinate about 250,000 Filipinos everyday for the next 4 to 5 months, it is possible there seems to be enough supply arriving now so our hope and prayer is that if the Filipino people especially in the NCR plus 8 want a no mask Christmas, then we will all be vaccinated," ani Austriaco.

Iminungkahi naman ni Philippine General Hospital Spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na ayusin ang proseso ng pagbabakuna, lalo na kung target ng gobyerno na maging “maskless” ang darating na Pasko.

Kahit umano may supply, tila pahirapan ang pagpila para magpabakuna sa ilang lugar.

"I think we have to think for out of the box solutions to even bring the vaccine to the people na parang halos mas convenient. Minsan the supplies are already there, sana naman pagbagsak na pagbagsak ng vaccine in a few days nabigay mo na yan, hindi yan parang natutulog sa pansitan," ani Del Rosario.

Simula nitong Hunyo 16, may 7.5 milyon nang nabakunahan kontra COVID-19.

Sa bilang, 5.5 milyon ang nabakunahan ng unang dose. Aabot naman sa mahigit 2 milyon ang fully-vaccinated na.

Katumbas ito ng 3.47 porsiyento ng target na 58 milyong Pilipino na dapat mabakunahan para makamit ang herd immunity bago matapos ang taon.