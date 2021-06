3 modular hospitals sa loob ng Lung Center inaasahang matapos ngayong Hunyo

Ayon sa DPWH, ang naturang modular hospitals ay mayroong kabuuang 66 na isolation rooms.

MAYNILA — Kumpiyansa ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na matatapos sa katapusan ng Hunyo ang 3 modular hospital units sa bakuran ng Lung Center of the Philippines sa Quezon City para sa COVID-19 patients.

Ayon kay Public Works Secretary Mark Villar, ang naturang modular hospitals ay mayroong kabuuang 66 na isolation rooms.

Naniniwala ang DPWH na malaking tulong ito sa Lung Center kahit pa bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Kayang gamutin sa naturang mga modular hospital ang mga severe hanggang critical cases ng COVID-19.

Sa ngayon, ayon kay DPWH Undersecretary Emil Sadain, ikinakabit na lang ang electrical, ventilation, at iba pang equipment sa modular hospitals at idadaan din sa testing bago tuluyang ipagamit sa mga pasyente.

Target din ng kagawaran na makapagtayo pa ng 2 cluster units ng modular hospital na mayroong 44 na kuwarto sa Hulyo.

Ang isang cluster unit ay magsisilbing Intensive Care Unit para sa mga pasyenteng mangangailangan ng high level ng medical care at complex treatment.

Puspusan din ang paggawa ng dormitoryo para sa mga hospital workers na inaasahang matatapos din sa Hulyo.

