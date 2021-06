'Gawa kayo ng group chat': Magkakaibang pahayag sa face shield policy, ikinalito

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Marami ang naguluhan kung ano na nga ba ang patakaran ng gobyerno kaugnay sa pagsusuot ng face shield kapag lumalabas ng tahanan.

Ito'y matapos kumpirmahin ng Palasyo ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa ospital na lang ito dapat isinusuot.

Pero makalipas ang ilang oras, binawi ito ng Palasyo at sinabing mananatili ang mandatory wearing of face shield dahil umapela ang IATF na isuot pa rin ito sa lahat ng nasa indoor spaces.



"While waiting for the President’s decision on the matter, the existing policy on the use of face shields remains in effect," sabi ni Presidential spokesman Harry Roque.

Panawagan tuloy ng ilang mambabatas, dapat mag-usap-usap ang lahat ng kinauukulan.

"Unang ipapayo ko, dapat magkaroon sila ng group chat at mag-group hug muna sila bago sila maglabas ng statements... They need to put their act together at ipakita naman po sa atin yung talagang malinaw, maayos at magandang dahilan kung bakit ito ba ay kailangang gamitin o hindi," sabi ni Sen. Joel Villanueva.

Hangga't wala pang aksyon ang Pangulo sa apela ng IATF, patuloy na maninita ang PNP at iba pang awtoridad sa mga walang suot na face shield.

"[W]e will continue to enforce the existing policy until the President decides on the matter and the IATF amends the guidelines. Ang pagpapatupad po natin ng mandatory wearing of face shields ay gaya din po sa polisiya natin sa face masks," ani PNP chief Gen. Guillermo Eleazar.

Si NTF chief implementer at vaccine czar Sec. Carlito Galvez, pabor na manatili ang indoor at outdoor mandatory wearing of face shield.

"Considering na merong rising variant, mas maganda pa rin na meron tayong redundant na protection so aside from face mask meron pa ring face shield," aniya.

Sa ngayon, hati ang publiko sa usapin ng face shield.

"Sa opinyon ko siguro 'wag muna hanggang hindi pa tayo vaccinated lahat kasi dagdag proteksyon din natin face shield eh," ani Albert Alejandre, residente ng Makati.

"Nakakaistorbo sya sa panahon ngayon sobrang mainit, baka mag-cause pa sya ng heat stroke... Hindi naman siya talaga 100 percent na nakakatulong," ani Tanya Apostol, manggagawa.