DOH: Walang dapat ikabahala sa bisa ng Sinovac vaccine kontra COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Iginiit ng Department of Health (DOH) na walang dapat ikabahala sa efficacy rate ng bakuna ng Chinese company na Sinovac.

Kasabay ito ng mga ulat na lumalabas na higit 350 medical workers na naturukan ng nasabing bakuna sa Indonesia ang nagkaroon ng COVID-19.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, kailangan munang malaman kung ilang porsiyento ito ng mga binakunahang health workers sa Indonesia para matukoy ang efficacy rate ng Sinovac doon.

"Hindi po natin maikakaila na may breakthrough infections... Pero kailangan pa din po natin ng kumpletong datos para ma-analyze nang maigi. Let's get the vaccine. Let us not be doubtful. Let's give that confidence kahit may lumalabas na ganitong mga balita," ani Vergeire.

Ayon sa ulat ng Reuters, may dose-dosenang naospital dahil sa lagnat at mababang oxygen levels.

Pinaniniwalaan din na ang COVID-19 outbreak sa lugar ay dahil sa mas nakakahawang Delta variant.

Ayon naman sa epidemiologist na si Dr. Edsel Salvana, nananatiling epektibo ang COVID-19 vaccines laban sa malalalang kaso ng COVID-19 at sa mga pagkamatay.

"Sinovac ang ginamit sa kanila. Karamihan sa kanila asymptomatic or mild disease lang, so gumagana pa rin po ang bakuna. Kailangan lang nating malaman kung ilan ang partially vaccinated, fully vaccinated. Pero kasi titignan natin sa UK, ang gamit nila, Astrazeneca at Pfizer, 1/3 ng mga positive only got one dose of vaccines, and about 6.7 percent have completed vaccinations. Pero mas safe po talaga kung talagang tapusin natin ang two doses, and at least two weeks out from there," ani Salvana.

Ang CoronaVac vaccines mula Sinovac ang pinakamarami sa mga bakuna ngayon sa bansa. Sa higit 14.2 milyong COVID-19 vaccine doses na dumating sa bansa, aabot sa 9 milyon ay gawa ng Sinovac.

Paalala naman ni Sen. Richard Gordon na dapat suriin ang mga naging pagkakamali sa paghawak ng Indonesia sa pandemya.

"Some of the doctors have died, so there got to be an immediate review of what mistakes they are doing and that’s where you be careful," ani Gordon.

Hinihintay rin ni vaccine "czar" Carlito Galvez Jr. ang validated report at pagsusuri ng vaccine expert panel kaugnay ng mga nababakunahan ng Sinovac sa India.

Pero naniniwala siyang hindi ito makakaapekto sa kumpyansa ng publiko sa COVID-19 vaccines.

Aabot sa 2.5 milyong Sinovac doses ang inaasahang ide-deliver sa bansa bago matapos ang Hunyo.

May parating din na 250,000 doses ng Moderna sa Hunyo 25, dito, 100,000 ay order ng pribadong sektor.

Kasama rin ang Philippine Red Cross sa mga umorder ng Moderna.

Isang milyong doses naman ng Moderna ang inaasahan pa sa Hulyo.

Nagbabala naman ang DOH na hindi muna dapat kumuha ng booster shots o higit sa 2 doses ng bakuna ng parehong brand ang publiko, habang pinag-aaralan pa kung maaari itong gawin.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News