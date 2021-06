TINGNAN: Aso na 3 araw na-trap sa rooftop ng botika sinagip

Mag-iisang oras din bago nila naamo ang tila balisa at nagugutom na aso. Retrato mula sa BFP Sorsogon

SORSOGON CITY — Isang aso na 3 araw nang na-trap sa rooftop ng isang drugstore sa lungsod na ito ang iniligtas ng Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection noong Huwebes.

Ayon kay FO3 Daryl Guianan, agad silang napasugod sa lugar matapos humingi ng saklolo ang staff ng drugstore.

"Tatlong araw na raw kasi sa taas ng rooftop 'yung aso pero ngayong gabi lang talaga sila humingi ng saklolo kasi nga naalarma na sila. Panay kahol na parang umiiyak na daw 'yung aso and then nung inakyat daw ng security guard parang aatakihin ng aso nang binigyan ng pagkain," ani Guianan.

Mag-iisang oras din bago nila naamo ang tila balisa at nagugutom na aso.

"Pagdating namin sa taas nasa gilid siya parang gutom na gutom and nanginginig. Nung una tumatahol pero nung binigyan namin ng pagkain natigil din at inamo amo ng kasama namin na mahilig sa aso," kuwento ni Guianan.

Nang kumalma na ang aso ay tsaka nila ito ganap nang naibaba.

"Hanggang sa dahan-dahan na nakuha namin ang loob ng aso and dahan-dahan namin siyang ginawan ng improvised na harness gamit 'yung rope and then nag-attach ako ng pulley sa taas ng ladder, nung natali na namin 'yung dog binaba na namin," sabi ni Guianan.

Patuloy pa ang imbestigasyon kung pa'no nakaakyat sa rooftop ang aso.

Sa ngayon, pansamantala munang dinala ang aso sa staff house ng drugstore habang inaalam pa kung sino ang nagmamay-ari nito.

—Ulat ni Karren Canon

