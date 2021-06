Antas ng COVID-19 cases sa NCR bumababa, kaso sa mga rehiyon tumataas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Bumababa na ang bilang ng mga naitatalang kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa Kamaynilaan.

Ayon sa datos, nasa 7 porsiyento na lang ang positivity rate, na kaunti na lang ang taas sa World Health Organization benchmark na 5 porsiyento.

Aabot na lang din sa 758 porsiyento ang average daily rate sa lugar.

Samantala, itinuturing nang moderate to low risk ang Malabon, Navotas, Caloocan, Marikina, Maynila, at Quezon City na may mas mababa sa 5 porsiyentong average daily attack rate.

Kung maipagpapatuloy ito, maganda ang puwedeng asahan sa mga susunod na linggo.

Pero kaakibat nito ang pag-iingat sa health protocols.

"Kung magtuloy-tuloy ito, I can see in 1-2 months posibleng maabot natin ang pre-surge level. Basta dapat ganon pa rin tayo in terms of vaccination natin in NCR, dapat tuloy-tuloy lang at hindi pa rin puwedeng maging kampante," ani ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido.

Samantala, tinututukan naman ng Department of Health (DOH) ang bilang ng mga may COVID-19 sa Davao City at iba pang rehiyon.

Aabot sa 482 bagong kaso ang naitala noong hapon ng Huwebes. Ito ang unang beses na tumaas sa higit 300 ang bilang ng mga may COVID-19 sa lungsod, at ang pinakamalaking bilang sa isang araw mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic.

Mataas din ang average daily cases sa areas of concern gaya ng Bacolod, Iloilo City, Cagayan de Oro, at Dumaguete. Sa mga lugar, hindi pa itinuturing na high-risk ang Bacolod.

Aminado naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na kumpara sa nagdaang buwan ay malaki ang itinaas ng mga kaso kaya patuloy silang nakaalalay sa lungsod.

"Nagbibigay tayo ng additional manpower, budget, helping in emergency hiring. We are working closely with them because we’d like to preserve the capacity of SPMC (Southern Philippines Medical Center) because it serves halos lahat ng regions in Mindanao," ani Vergeire.

Ang SPMC ang itinuturing na COVID-19 referral hospital ng Davao Region.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News