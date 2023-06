Patay ang barangay chairman ng Norzagaray, Bulacan matapos pagbabarilin ang kanyang sasakyan. Champ De Lunas, ABS-CBN News

BULACAN – Hustisya ang hiling ng pamilya ng pinatay na barangay chairman ng Brgy. Partida, Norzagaray, Bulacan na si Marcelino “Ube” Punzal, 62 taong gulang.

Ayon kay Sharon Punzal Velasco, anak ng biktima, wala silang naiisip na anumang motibo sa krimen dahil wala silang alam na nakaalitan ng opisyal.

“Gusto po namin ng hustisya, gusto po naming malaman kung sino po ‘yung gumawa nito sa tatay namin kasi hindi po namin matanggap eh. Napakasakit,” ani Velasco.

“Sa gumawa nito, sana po makonsensya kayo. Bigyan niyo po ng hustisya ‘yung ginawa niyo po sa tatay ko. Hindi niya po deserve ‘yung ganitong kamatayan.”

Ayon kay Velasco, pauwi na si Punzal sa kanilang bahay sa Brgy. Bangkal bandang alas-7 ng gabi noong Biyernes nang pagbabarilin sa loob ng sasakyan.

“Hindi po namin inaasahan ang ganitong pangyayari sa buhay namin,” saad ni Velasco.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa krimen.

Na-rekober sa crime scene ang 4 na basyo ng bala ng baril.

"Kasalukuyan natin ginagawa natin 'yan, ang pagba-backtrack sa CCTV. Naghahanap din tayo ng possible witness para mabigyang-linaw po 'yung nangyaring insidente. We are also looking at all angles possible sa nangyaring insidente," sabi ni Lt. Col. Lynelle Solomon, acting chief of police ng Norzagaray.

Nagpahayag si Norzagaray Mayor Merlyn Germar ng pakikiramay sa pamilya ng kapitan at nanawagan ng hustisya sa pagpaslang.

“Taos pusong nakikiramay at nakikidalamhati ang aming pamilya at ang ating Pamahalaang Bayan sa biglaang pagpanaw ng isang masipag at mahusay na Punong Barangay ng Bangkal, Kapitan Marcelino ‘Ube’ Punzal para sa mga naiwang pamilya, kamag-anak at kabarangay,” ani Germar sa kanyang post sa Facebook.

Ibuburol ang labi ng biktima sa kanilang bahay sa Brgy. Bangkal, at ililibing sa Hunyo 24.