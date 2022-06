Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Posibleng konektado sa pagkontra ng environmental activist na si Vertudez "Daisy" Macapanpan sa Ahunan pumped-storage hydropower project sa Pakil, Laguna ang naging pagkakaaresto sa kaniya, ayon sa abogado nito.

Inaresto si Macapanpan sa bisa ng umano’y kuwestiyonableng warrant of arrest na inisyu ng korte sa Infanta sa kasong rebelyon higit isang dekada na ang nakalilipas.

"Maaaring may kinalaman dahil siya very vocal si ma'am Daisy sa kaniyang oposisyon sa proyektong 'yon at nang maging vocal siya bigla na lamang nilang nilabas 'yung warrant of arrest diumano, kaso diumano, sa Infanta, Quezon," sabi ni Remigio Saladero Jr, abogado ni Macapanpan, sa TeleRadyo ngayong Biyernes.

Pinaratangan ang 69-anyos na environmental defender na kasama umano sa mga na umatake sa mga sundalo sa Sitio Makalya sa Quezon na ikinamatay ng isang sundalo at ikinasugat ng iba pa noong April 15, 2008.

Subalit wala mismo sa warrant of arrest ang pangalang Vertudez Macapanpan, pero naniniwala ang mga awtoridad na siya si alyas "Ka Tian."

Itinatanggi ng kampo ni Macapanpan na siya si "Ka Tian" na nakikita nilang dahilan kaya ilegal ang pag-aresto, bukod pa sa wala umanong naganap na preliminary investigation.

Para kay Saladero, kung talagang sangkot ang kaniyang kliyente sa nangyari noong 2008 sa Quezon ay dapat matagal na itong inaresto.

"Sa tingin ko... kung talagang involved siya doon sa Infanta, Quezon na 'yon sana noon pa siya inaresto dahil alam naman nila 'yung bahay niya e," aniya.

"Pero hindi, eh. Nangyari lamang 'yung pag-aresto sa kaniya matapos na 'yung kanyang very vehement opposition sa Ahunan Dam," dagdag niya.

Naghain na rin ng motion to quash ang kampo ni Macapanpan sa Branch 65 ng Regional Trial Court sa Infanta, Quezon.

Kaya hindi na dapat matuloy ang arraignment sa darating na Lunes, Hunyo 20, na itinakda ng korte, ayon kay Saladero.

Nakadetene ngayon si Macapanpan sa Pagbilao, Quezon. —may ulat ni Michael Joe Delizo, ABS-CBN News

—TeleRadyo, Hunyo 17, 2022