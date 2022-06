MAYNILA—Isang oil tanker ang na-hijack sa bayan ng Sariaya, Quezon Province, Martes ng gabi.

Sa imbestigasyon ng pulisya, paglabas na paglabas ng tanker sa oil depot sa Brgy. Castañas ay tatlong lalaki ang agad na humarang dito at dalawa sa kanila ang sumakay sa tanker.

“Tinutukan ng baril ’yung biktima, ’yung driver then tinalian then blinind fold. Pinaandar, wala pa isang kilometro binababa nila ’yung driver. Umandar na ulit ’yung sasakyan, naramdaman ng biktima na kaya niya tanggalin ’yung pagkatakip sa kaniya so ginawa niya humingi siya tulong sa isang mobile patrol na nagpatrol sa area. Nahabol ’yung tanker hinarang nagpulasan mga sakay dalawang suspek,” ani Police Col. Joel Villanueva, provincial director ng Quezon Provincial Police Office.

Inabutan ng mga pulis sa Brgy. Manggalang Bantilan sa Sariaya ang tanker at nang maharang, agad nagtakbuhan sa masukal na bahagi sa lugar ang mga suspek.

Naiwan pa ng mga suspek ang mga tsinelas nila at nalaglag ang cellphone ng isa sa mga ito.

Ayon kay Villanueva, mga dating empleyado ng kumpanya na nagwelga at natanggal umano ang mga suspek.

Nalaman ng Quezon PPO na taga-Quezon din ang isa sa mga suspek kaya sa follow-up operation ng PNP, inaresto siya at sinampahan na ng kasong hijacking.

Sa Lucena City dapat idadala ng biktima ang karga ng tanker na 10 litro ng krudo at 10 litro ng unleaded gasoline na may estimated value na P1.5 milyon.

Inaalam pa ng pulisya kung ano ang gagawin ng mga suspek sa oil tanker kung sakaling nagtagumpay ang mga ito sa hijacking.

Patuloy na pinaghahanap pa ang dalawang kasabwat ng nahuling suspek.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News