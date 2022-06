Labis ang pag-aalala ni Joseph De Vera para sa kanyang 53-anyos na kuyang si Edwin De Vera na isang animation instructor dahil hanggang ngayon ay malubha pa rin ang kalagayan nito matapos maaksidente sa daan.

Noong Mayo 21, kita sa CCTV video ng Imus, Cavite, na binabaybay ni Edwin ang Aguinaldo Highway sakay ng kaniyang e-scooter.

Pagdating ng intersection ng Aguinaldo Highway at Daang Hari, dumaan din ang isang bus at nasagi si Edwin saka nagulungan.

Bumagsak si Edwin sa kalye habang dumeretso ang bus saka huminto sa tabi.

Lumapit ang mga traffic enforcer sa lugar at tinulungan si Edwin hanggang sa dumating ang ambulansya.

Ayon sa traffic enforcer na si Jeffrey Bautista, hindi nila ginalaw si Edwin dahil baka mapasama pa ito.

Pero tumawag agad sila sa ambulansya at pina-hold ang driver ng bus.

“'Yung tao halos hindi namin magalaw, nakadapa. Medyo 'yung helmet niya may crack. 'Yung bus driver po kinuha namin agad ang lisensya, ORCR at tinawag po agad ng traffic investigation," ani Bautista.

Ayon sa kapatid ni Edwin na si Joseph, nakalagay sa medico-legal report na napinsala ang balikat at ulo ni Edwin.

“Nagulungan po ang ulo, buti na lang daw may helmet. Although may damage siya kasi may blood clot siyang kaunti sa brain tapos may dislocated bone sa upper spine tapos 'yung mata niya duling kasi parang dislocated din ang eye ball tapos pandinig niya mahina," aniya.

Sabi naman ng hepe ng Imus police na si PLt. Col Junar Alamo, nakasuhan ang driver pero nakapagpiyansa na, habang naka-impound naman ang bus.

“Yes po nakasuhan, inquested po 'yan, reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Court order po bago ma-release ang bus na 'yon, kailangan ng intermission ng korte,” aniya.

Sa pakikipag-ugnayan nina Joseph sa bus company, nag-alok naman daw ito ng tulong pinansyal pero kalaunan ay hindi na raw nakipag-usap sa kanila.

“Inoferan nila kami ng 100K 'yun lang daw ang kaya nilang ibigay na financial support. Hindi namin tinanggap kasi that moment 600K billing namin sa ospital. Ang final decision nila is 200K which is hindi rin namin tinanggap, so mula noon hindi na kami nakakuha ng response," sabi ni Joseph.

Sa ngayon ay nasa P1.7 milyon na raw ang bayarin nila sa ospital.

Pinuntahan ng news team ang tanggapan ng bus company sa Pasay City at sa Trece Martires para kunin ang kanilang panig pero walang humarap para makipag-usap.

Nanawagan ng tulong-pinansyal ang pamilya ni Edwin para sa kanilang gastusin sa ospital at pambili ng kaniyang mga gamot.

