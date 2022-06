EDSA-Timog flyover, bukas na ulit sa mga motorista

Matapos ang pansamantalang pagsasara sa EDSA-Timog flyover nitong Huwebes dahil sa nadiskubreng bitak sa ilang bahagi nito, muli itong binuksan sa mga motorista ngayong Biyernes.

Timog flyover bukas na ulit sa mga motorista matapos pansamantalang isara kanina dahil sa nadiskubreng bitak.



Ayon sa MMDA, bawal pa rin ang mga truck dito pero pinapayagan ang mga bus sa bus lane. pic.twitter.com/gSM5lDEw6l — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) June 17, 2022

Kinailangang buksan muli sa mga motorista ang flyover dahil sa idinulot nitong matinding traffic, sabi ni Jeffrey Torres, hepe ng MMDA EDSA Special Traffic and Transport Zone na nakasasakop sa flyover sa EDSA.

“Binuksan po muna natin pansamantala ngayon 'yung ating Timog-Kamuning flyover para po maibsan nang bahagya, kasi 'yung traffic po natin kanina umabot po ng SM-North medyo mahaba po 'yun. Lalo na ngayon Friday, talaga pong dadagsa 'yung mga sasakyan,” sabi ni Torres.

Sa ngayon, ang puwede lang dumaan sa flyover ay light vehicles at mga bus sa bus lane pero bawal ang heavy vehicles gaya ng mga truck, ani Torres.

“Nakipag-usap po kami sa mga kinatawan sa DPWH para madaanan, maliban po sa isang lane na meron nga pong nakitang crack. Ang bawal po dito sa Kamuning flyover 'yun pong mga heavy vehicles, mga trucks, tankers, pinapayuhan po nating mga kababayan natin… gumamit ng service road,” ani Torres.

Pero sa kabila ng pagbabawal, isang oil tanker ang nakalusot at nagawa pa ring makasampa sa flyover na pinagbigyan na lang din ng mga tauhan ng MMDA na nakabantay sa mismong flyover para hindi na rin magdulot ng traffic sa lugar.

Ayon sa DPWH, February 2022 pa naka-schedule na ang rehabilitation sa EDSA-Timog flyover pero inabutan na nitong nadiskubreng bitak.

Sabi ni Engr. Leandro Visorde, Assistant District Engineer ng DPWH na nakasasakop sa EDSA-Timog flyover, may pondo na para sa rehabilitasyon nito pero naantala dahil sa mga inayos nilang dokumento at permits.

“Nagkaroon po tayo ng validation last year so naka-schedule po talaga siya for rehabilitation, isa po 'yan sa mga project na gagawin this year na gagawin, nagkataon lang na naunahan tayo na nagkaroon ng damage. 'Yung timeline natin ng repair, target namin is one week," sabi ni Visorde

Ayon kay Visorde, bukod sa gagawing repair na inaasahang matatapos sa loob ng isang linggo, tinataya namang aabutin pa nang hanggang 5 buwan ang gagawing rehabilitasyon ng buong Timog flyover.

“Mag-start siya dapat noong February pa, nagkaroon ng suspension dahil may inayos tayong mga permits then inabot din tayo ng election ban so ngayon lang ho tayo nag-resume. Ang target po natin by September matapos,” dagdag pa ni Visorde.

Hindi naman matukoy sa ngayon ng DPWH kung magkano ang gagastusin sa isasagawang repair sa bahagi ng apektadong tulay.

Bagama't nagkakaroon pa ng validation at inspection sa structural integrity ng flyover, sinabi ni Visorde na ligtas pa rin itong daanan ng mga light vehicle.

“Humihingi po kami ng pasensiya sa mga motorista natin dahil nga ho sa hindi inaasahang pangyayari. Ayan naman po ay ininspeksiyon din kasama 'yung mga bridge engineer namin so masisiguro pa rin natin 'yung structural integrity nung in-open nating lanes,” aniya.